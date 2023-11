W piątek chłodne powietrze będzie dominowało. W północnej części kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a na głębokiej Suwalszczyźnie, śniegu (2-3 cm). Śnieg padał będzie także w obszarach podgórskich - woj. dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie i południowej części śląskiego - przekazał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W pasie od woj. zachodniopomorskiego, przez kujawsko-pomorskie, mazowieckie aż po Lubelszczyznę będzie padał deszcz ze śniegiem, a na zachodzie kraju będzie padał deszcz.



W górach jeszcze dodatkowo będzie wiało, porywy wiatru osiągną od 70 do 80 km/h. Będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Warunki w górach, a w szczególności w Tatrach, w ten weekend będą ultratrudne - podkreślił Walijewski.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś na północnym wschodzie i wschodzie kraju od -1 do 0 stopni. W centrum termometry pokażą do 3 stopni, a na zachodzie do 6 stopni.



W nocy z piątku na sobotę będą się pojawiały rozpogodzenia i tam, gdzie padało, będzie się pojawiało oblodzenie i gołoledź. Dotyczy to praktycznie całego kraju z wyjątkiem może zachodniej części, bo tam będzie dodatnia temperatura 3-4 stopnie Celsjusza. Natomiast tam, gdzie będzie w nocy mróz, czyli na północy -2, w centrum -1 a na wschodzie -4, będzie ślisko - powiedział Walijewski.





W centrum w nocy będzie padał deszcz ze śniegiem, przechodzący w opady śniegu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 5 cm. W sobotę rano, jak będziemy wstawać, to możemy zobaczyć śnieg. I tak może być prawie w całym kraju za wyjątkiem zachodniej części - zaznaczył rzecznik IMGW.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę temperatura maksymalna wyniesie -1 stopień na wschodzie i północnym wschodzie, w centrum maksymalnie 1 stopień, a na zachodzie 5-6 stopni.

To również będzie bardzo pochmurny dzień i praktycznie cały czas będzie padało. Na zachodzie deszcz, centrum, południe, wschód, północ - deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Na południu w obszarach podgórskich i górskich spadnie do 10 cm. I dalej w górach silny wiatr, w porywach do 80 km/h - powiedział Walijewski.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę od zachodu do Polski będzie wkraczał front, który będzie przynosił ciepłe powietrze.

Na zachodzie ociepli się do 10 stopni, w centrum 3 do 5, natomiast cały czas na wschodzie i północnym wschodzie będzie chłodno około 0 stopni. Deszcz ze śniegiem jeszcze zostanie na krańcach wschodnich i północno-wschodnich, w górach jeszcze trochę śniegu dosypie, ale nie dużo około 5 cm - zaznaczył rzecznik IMGW.

W przyszłym tygodniu wróci jesień, ale to nie oznacza, że będzie w całym kraju 10 stopni. To nie będzie złota, polska jesień, będzie szaro i ponuro. Będzie padał deszcz - zapowiedział Walijewski.

Prognoza pogody na poniedziałek

W poniedziałek ma być pochmurno z opadami deszczu, na północnym wschodzie spadnie także deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 stopnia na północnym wschodzie do 10 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek nadal będzie pochmurno, miejscami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie śniegu.

Termometry pokażą od -1 stopnia na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy nad morzem - w porywach do 60 km/h, przeważnie z kierunków północnych.

Prognoza pogody na środę

W środę zobaczymy więcej słońca, a opady wystąpią jedynie na wybrzeżu (deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg) oraz w obszarach podgórskich Sudetów (śnieg). Temperatura wyniesie od -2 stopni na północnym wschodzie do 4 na zachodzie i 6 nad morzem.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek w północnej połowie kraju wystąpi zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W południowej części kraju ma być pogodniej. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni na północnym wschodzie do 6 na zachodzie i 8 nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni.