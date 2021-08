Dziś zachmurzenie przeważnie będzie duże, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Możliwe są przelotne opady deszczu – powiedziała synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura wyniesie 10-13 st. C.

Dziś spodziewane są przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie zagrzmi i mogą zdarzyć się burze / Marcin Bielecki / PAP

Według informacji przekazanych przez synoptyk IMGW, dziś będzie już dużo spokojniej, bez gwałtownych zjawisk. Z północnego-zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Zachmurzenie przeważnie duże, ale pojawią się też większe przejaśnienia.

Spodziewane są przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie zagrzmi i mogą zdarzyć się burze, ale dużo słabsze. Przewidywane są opady deszczu do 20 mm i wiatr maksymalnie do 60-70 km/h - informują synoptycy.

Jak przekazała, temperatura wyniesie od 19 st. C w górach i 20 st. C nad morzem do 23 st. C na wschodzie Polski.

W nocy z poniedziałku na wtorek przelotne opady deszczu prognozowane są krańcach południowych i w strefie nadmorskiej. Poza tym dużo przejaśnień. Temperatura przeważnie od 10 do 13 st. C. Najcieplej będzie nad morzem - ok. 16 st. C - powiedziała synoptyk.

Gdzie jest burza?

Gdzie aktualnie występują burze? Można to sprawdzić na poniższych radarach.