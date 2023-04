Sobota najcieplej zapowiada się na południu kraju. Tam temperatura wzrośnie do 15 stopni Celsjusza. W tej części kraju, jak powiedział synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, możliwe są większe przejaśnienia i mogą pojawić się burze. W nocy na południu spodziewane są mgły.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę w centrum i na północy kraju możliwe zachmurzenie duże i całkowite. Na południu - większe przejaśnienia i tam, jak powiedział Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, również mogą wystąpić burze, w których może spaść do 15 mm deszczu.

Najcieplej będzie na południu kraju. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze prognozujemy od 7 do 11 stopni, nad morzem ok. 9 stopni Celsjusza - powiedział synoptyk IMGW.

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, okresami porywisty w centrum oraz na północy kraju. Natomiast na południu, w trakcie burz, możliwe są porywy do 60 km/h. Wiatr w dalszym ciągu wiać będzie z kierunków wschodnich.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże i opady deszczu spodziewane są w centrum oraz na północy kraju. Natomiast na południu powinny być większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a także możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni Celsjusza w centrum oraz na południu do ok. 5-7 na pozostałym obszarze kraju - przekazał synoptyk IMGW.

Wiatr będzie słaby na przeważającym obszarze kraju. Jedynie nad morzem możliwy wiatr umiarkowany i okresami porywisty. Powieje z kierunków wschodnich, tylko na południu będzie zmieniać kierunki.