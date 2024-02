Co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach? Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nowy tydzień będzie deszczowy, ale wyjątkowo ciepły jak na tę porę roku. W niektórych regionach termometry pokażą nawet 13 stopni.

Zdj. ilustracyjne / ZOFIA I MAREK BAZAK / East News

Dziś całym kraju wystąpi zachmurzenie duże z opadami deszczu, a w północno-wschodniej części kraju także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, nad samym morzem miejscami dość silny.

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek deszcz ze śniegiem możliwy będzie jedynie początkowo na Suwalszczyźnie. Temperatura wyniesie na przeważającym obszarze 4-9 stopni, a jedynie na północnym wschodzie około 2°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, silniejszy w rejonach podgórskich.

Prognoza pogody na środę

W środę czekają nas opady deszczu, a na Podhalu oraz Warmii i Mazurach możliwy jest deszcz ze śniegiem.

Na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północnym-wschodzie do 10 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, w rejonach podgórskich i na wybrzeżu w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek początkowo bez deszczu i zachmurzenie małe, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać, aż do wystąpienia opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie do 13 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w centrum, na zachodzie i nad samym morzem w porywach do 60 km/h.

Prognoza pogody na weekend

W piątek, sobotę i niedzielę znów będzie padać deszcz, a w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Podhalu także deszcz ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na północy do 13 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w piątek w rejonach podgórskich Karpat porywy do 70 km/h.