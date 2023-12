Nie ma już wątpliwości - szkody wiatrowe, które powstały w piątek na terenie gminy Rychwał w Wielkopolsce, były spowodowane przez trąbę powietrzną. Poinformowali o tym Polscy Łowcy Burz, którzy przeprowadzili badania terenowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lokalne media informowały w piątek, że przed południem nad wielkopolskimi miejscowościami Grochowy i Złotkowy (gm. Rychwał, pow. koniński) przeszła burza, która wygenerowała bardzo silne porywy wiatru.

"Wiatr w znacznym stopniu uszkodził kilka budynków i powalił konstrukcje słupów wysokiego napięcia" - czytamy na facebookowym profilu "Golina112". Do wpisu dołączono zdjęcia powstałych szkód.

Jak się okazało, przez miejscowość Grochowy przeszła trąba powietrzna. Poinformowali o tym na Facebooku Polscy Łowcy Burz, czyli grupa ludzi zajmująca się zawodowo bądź amatorsko problemami występowania w Polsce groźnych zjawisk atmosferycznych.

Stosowna informacja pojawiła się również w Europejskiej Bazie Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych (ESWD).

Przy współpracy z lokalnym łowcą burz Łukaszem Kulińskim, który przeprowadził wizję lokalną i wykonał zdjęcia z powietrza, ustalono, że trąba powietrzna miała siłę IF2 w międzynarodowej skali Fujity, co oznacza prędkość wiatru przekraczającą 180 km/h.

Żywioł powalił m.in. dwa słupy wysokiego napięcia i drzewa w lesie położonym ok. 150-200 metrów dalej oraz uszkodził co najmniej cztery dachy budynków gospodarczych. Trąba powietrzna pokonała dystans ok. 1,37 km, w najszerszym miejscu osiągając 177 metrów.

Polscy Łowcy Burz przypomnieli, że była to 14. i prawdopodobnie ostatnia potwierdzona trąba powietrzna nad lądem w Polsce w 2023 roku. Ponadto zarejestrowano 5 trąb wodnych.