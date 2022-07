Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami, burzami z gradem i upałem. Alerty obowiązują głównie w południowej, południowo-wschodniej i wschodniej części kraju.

Burza w Lublinie. Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Alert RCB drugiego stopnia dla ośmiu województw

Alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

świętokrzyskim,

małopolskim,

śląskim

oraz w części województw:

lubelskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

opolskiego.

IMGW przewiduje tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 do 50 mm., a do tego porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km/h. Możliwy również grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla południowych części województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie może pojawić się grad.

Alert RCB pierwszego stopnia

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje w części województw:

opolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

podlaskiego.

Ostrzeżenie przed upałami

Alert pierwszego stopnia przed upałami wydano dla południowej i wschodniej części województwa podkarpackiego.



Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.



Gdzie jest burza. Mapy

Aktualną mapę burzową Polski i Europy znajdziesz poniżej. Dzięki niej za żywo będziesz mógł śledzić przemieszczające się chmury.Radary burzowe mogą wstępnie ostrzegać przed nawałnicami i wyładowaniami oraz pokazać jak przesuwają się fronty burzowe.

