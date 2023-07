Poinformowało również, że zostało uruchomione SMS-owe ostrzeganie przed burzami z gradem i silnym wiatrem, które wysłano do mieszkańców w woj. śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h punktowo do 90 km/h, a miejscami grad.