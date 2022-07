Dziś po południu praktycznie w całym kraju słonecznie i upalnie - do 35 stopni w centrum i nawet 39 st. C w Wielkopolsce. Jedynie na krańcach zachodnich późnym południem i wieczorem możliwy przelotny deszcz i burze z opadami około 10 mm i porywami wiatru do 70 km/h - powiedziała synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak prognozuje synoptyk IMGW Anna Woźniak, dziś po południu niemal w całym kraju jest upalnie. Najniższa temperatura maksymalna w czwartek prognozowana jest na Suwalszczyźnie - 28 st. C, w centrum 35 stopni, natomiast najcieplej będzie w Wielkopolsce do nawet 39 stopni Celsjusza - wskazała Anna Woźniak. Dodała, że wiatr będzie słaby i umiarkowany. Zazwyczaj z kierunków zmiennych, zaś w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych. IMGW wydało alerty IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami. Alerty pierwszego stopnia obejmują powiaty w rejonach podgórskich, drugi stopień obowiązuje na przeważającym obszarze kraju z wyjątkiem krańców północno-wschodnich, natomiast trzeci stopień, "obowiązuje w części woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i śląskie, a także w woj. lubuskim, wielkopolskim i opolskim. Zobacz również: Jak pomóc osobie, która zemdleje w czasie upału? Późnym popołudniem i wieczorem na krańcach zachodnich mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze z opadami około 10 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h - wskazała Anna Woźniak. Dodała, że wieczorem utrzyma się wysoka temperatura, zaś na zachodzie kraju burze "będą się coraz bardziej aktywować". Jaka pogoda w nocy? W nocy w zachodniej połowie kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Spadnie też przelotny deszcz i burze do 15 mm. Lokalnie w burzach możliwe 20 mm opadu. Wiatr w porywach do 80 km/h. Z kolei we wschodniej połowie kraju w nocy powinno być pogodnie. Temperatura minimalna w nocy od 15 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 20-21 st. C w centrum. Lokalnie w rejonach podgórskich możliwy jest spadek temperatury do 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych - w czasie burz w porywach 65-80 km/h - wskazała Anna Woźniak. Zobacz również: Duży pożar w Toskanii. Ponad tysiąc osób ewakuowanych

