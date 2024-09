"Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C. Minimalna w nocy - od 18 do 20 st. C" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę. Dla zachodniej Polski wydano pomarańczowe alerty 2. stopnia przed upałami, a dla niemal całej pozostałej części kraju żółte ostrzeżenia 1. stopnia. Obowiązują do czwartku do godz. 19.00.

Aktualna prognoza pogody. Ostrzeżenia IMGW / IMGW-PIB / imgw.pl / Shutterstock Aktualne ostrzeżenia IMGW Na termometrach w środę zobaczymy od 25 st. C w rejonie Półwyspu Helskiego do 32 st. C na zachodzie kraju. IMGW poinformowało, że wiatr wschodni i południowo-wschodni będzie słaby i umiarkowany, tylko chwilami porywisty, do 40 km/h. Temperatura maksymalna w niemal całym kraju przekroczy 30 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem 1. stopnia na wschodzie i w centrum kraju. Dla zachodu z kolei ostrzeżenia 2. stopnia. Wszystkie alerty dotyczące upału obowiązują do czwartku do godz. 19.00. Jedynie część województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego odpocznie od wysokiej temperatury. / IMGW-PIB / imgw.pl / Materiały prasowe Prognoza pogody. Sprawdź mapy