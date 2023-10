Po swojej "30" opłynęła świat dookoła na małym jachcie, po "40" zdecydowała się objechać świat na motocyklu. Pochodząca ze Słupska (woj. Pomorskie) Natasza Caban przejechała Alaskę, dotarła nad Morze Beauforta do miejscowości Tuktoyaktuk położonej na północ od koła podbiegunowego nad brzegiem Oceanu Arktycznego. Przejechała dwie "piekielne autostrady", teraz regeneruje siebie i swój motocykl w USA w okolicy Seatle.

Piekielne autostrady

Złapaliśmy Nataszę w trakcie naprawy i regeneracji jej Yamaszki, jak pieszczotliwie określa swój dzielny motocykl Yamahę Ténéré 700, któremu Natasza w ostatnich tygodniach postawiła niezwykle wymagające zadania. Przejazd przez dwie mordercze autostrady (słowo "autostrada" jest tutaj bynajmniej ozdobnikiem) - Top of the World Highway oraz Demster Highway. Obie leżą w północnej Kanadzie i są wielkim wyzwaniem nawet dla wielkich napędzany 4X4 terenówek, a co dopiero dla jednośladowego motocyklu.

Yamaszka i Natasza dały radę, choć łatwo nie było. Na pytanie, po co tam na samą północ pojechała, odpowiada z uśmiechem i w jej stylu: "Chciałam zanurzyć w Morzu Arktycznym figurkę Misia, którą potem sprzedam na aukcji dla Fundacji, które wspieram tą podróżą".

Dziewczyny, chłopaki na wybory!

O dziwo Natasza jest doskonale zorientowana, co się teraz dzieje w Polsce, jak idą przygotowania do wyborów, sama chce dotrzeć do najbliższego punktu głosowania, zna daty, kiedy się trzeba zarejestrować, Polacy mieszkający w USA i Kanadzie, którzy wspierają ją od samego początku, także pomagają załatwiać formalności związane z wyborami. "Ten etap wyprawy układam pod miejsce głosowania" - dodaje.

Kierunek słońce, czyli ...Meksyk!

Przed nią jakieś 4,5 tysiąca km przez całe Stany Zjednoczone, ale dla Nataszy to "krótki dystans". "Tęsknię za słońcem" - przyznaje. Liczy na to, że Meksyk przywita ją dobrą pogodą i pięknymi widokami, kompletnie innymi niż te z Alaski. Po drodze zamierza zwiedzić kilka Parków Narodowych.Kolejna rozmowa z Meksyku!

Wyprawę można śledzić na kanałach social mediowych Facebooku i Instagramie oraz na stronie www.nataszacaban.pl.

Natasza swoją podróżą wspiera dwie fundacje: Dajemy Dzieciom Siłę i Między Niebem a Ziemią .

