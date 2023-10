Co roku około 2000 dzieci czeka na swój Indeks Sukcesów w Akademii Przyszłości. Właśnie wystartowała nowa edycja programu społecznego, który z pomocą darczyńców i wolontariuszy od ponad 20 lat towarzyszy dzieciom, które nie wierzą w siebie. Na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl każdy z nas może poznać historię dziecka, któremu ufunduje Indeks, umożliwiając mu tym samym udział w programie. "Wierzę w Ciebie, Dzieciaku" - to przekaz, który płynie do dziecka od darczyńców i darczyńczyń fundujących Indeksy. Jedną z nich już od lat jest aktorka Julia Kamińska.

Wspierając dziecko jako darczyńca lub darczyńczyni i fundując Indeks Sukcesów, pokazujesz mu, że zależy ci na jego przyszłości i marzeniach. Wysyłasz mu bezcenny komunikat: "Wierzę w Ciebie!" - mówi Joanna Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Akademię Przyszłości.

Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl , wybierz dziecko, któremu chcesz pomóc i ufunduj mu Indeks Sukcesów. Przez cały rok szkolny będziesz dostawać informacje o wybranym dziecku od Akademii Przyszłości: o jego sukcesach, o tym czego się uczy, jak pracuje z wolontariuszem. Dzięki darczyńcom Akademii Przyszłości możemy działać i pomagać dzieciom, które w siebie nie wierzą - zachęca Sadzik.

Wsparcie dla dzieci, które nie wierzą w siebie

Ogólnopolski program społeczny Akademia Przyszłości wspiera dzieci, które nie wierzą w siebie, mają niską samoocenę, jeszcze nie odkryły swojego potencjału. Dzięki darczyńcy w życiu dziecka pojawiają się wolontariusz lub wolontariuszka, który podczas indywidualnych zajęć poświęca dziecku czas i uwagę. Poznaje przyczyny braku wiary w siebie dziecka, towarzyszy mu w budowaniu pewności siebie i inspiruje do realizacji marzeń. Dzięki regularnym spotkaniom z wolontariuszem lub wolontariuszką dziecko zaczyna dostrzegać swój potencjał i wierzyć w swoje umiejętności.

Akademia Przyszłości co roku pomaga dzieciom odzyskać wiarę w siebie. W poprzedniej edycji do programu zrekrutowanych zostało 1962 dzieci z całej Polski (z 259 szkół podstawowych w 95 miastach).

Do dziś pamiętam nauczyciela, który pomógł mi w dzieciństwie uwierzyć w siebie. Chcę być takim dorosłym dla innych dzieci. Wiem, jak trudne w życiu dziecka mogą być małe porażki, usłyszane słowa, opinie innych. Dlatego od lat wspieram Akademię Przyszłości - mówi Julia Kamińska, Ambasadorska programu oraz darczyńczyni Indeksu Sukcesów i wyjaśnia, dlaczego: Akademia odnajduje w całej Polsce dzieci, które nie wierzą w siebie. Co roku o tej porze wchodzę na akademiaprzyszlosci.org.pl i czytam ich historie z odpowiedziami na pytania np. o marzenie, o to jak siebie postrzegają, co zmieniłyby w świecie. Wybieram to dziecko, któremu chcę okazać swoje wsparcie. Podobnie planuję zrobić w tym roku. Ostatnio była to dziewczynka, która marzyła o... zostaniu aktorką. Wiem, że dzięki spotkaniom z wolontariuszem miała przy sobie dorosłą osobę, która pomogła jej dostrzec codzienne sukcesy, mogła budować swoją pewność siebie, odwagę i uwierzyć w swój potencjał. A ja fundując Indeks Sukcesów, miałam w tym swój niewielki udział. To duża radość, gdy można dać dziecku znak, że się w nie wierzy.

Dzieci z Akademii Przyszłości

W Akademii Przyszłości są dzieci o różnych potrzebach i problemach: niektóre doświadczają trudności w rozwoju emocjonalnym czy społecznym, niektórym źle idzie nauka, jeszcze inne nie potrafią nawiązywać relacji z rówieśnikami.

Wśród podopiecznych Akademii jest 12-letnia Emilia, która napisała o sobie: "Miła, wrażliwa i lękliwa". Dziewczynka boi się kontaktów z ludźmi, zwłaszcza z rówieśnikami.

Wszyscy źle mnie oceniają - mówi. Dlatego stara się być niewidzialna. Nie zgłasza się do odpowiedzi. "Nie bierze udziału w życiu klasy. Jest bardzo nieśmiała" - podsumowują nauczyciele. Jej wymarzoną supermocą jest: "Umiejętność radzenia sobie ze lękiem przed wypowiedzią". W Akademii Przyszłości dziewczynka ze wsparciem wolontariusza ma szansę zdobyć niejedną taką supermoc.

Rola darczyńcy w życiu dziecka

Darczyńca poprzez ufundowanie Indeksu Sukcesu pokazuje Dziecku, że w nie wierzy - kibicuje mu w codziennych zmaganiach. Indeksy Sukcesów to papierowe książeczki, w których dziecko ze wsparciem wolontariusza wpisuje swoje małe sukcesy.

Dzięki darczyńcy, dziecko ma możliwość odbywania indywidualnych, cotygodniowych spotkań ze swoim wolontariuszem lub wolontariuszką.

Tak wolontariusze mówią o sukcesach swoich podopiecznych: "Dominik nawiązał nową znajomość z chłopcem z boiska i razem zagrali. To duży krok w pracy nad nieśmiałością"; "Natalia zrobiła się bardziej śmiała"; "Tomek zbudował znaczną pewność siebie. Mówi otwarcie o swoich emocjach". Darczyńca na koniec edycji Akademii otrzymuje relację z mniejszych i większych postępów dziecka.

Jak zostać darczyńcą?

Darczyńca lub darczyńczyni na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl może poznać dzieci włączone do programu. Przeczytać o ich marzeniach, planach, niepewnościach i trudnościach każdego i każdej z nich Wybierając konkretne dziecko, funduje mu tzw. Indeks Sukcesów i wspiera funkcjonowanie programu Akademia Przyszłości.

Krótka instrukcja

1) Wejdź na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl

2) Wybierz Dziecko, któremu chcesz pomóc - poznaj jego historię.

3) Ufunduj Indeks Sukcesów (możesz też otworzyć zbiórkę lub dorzuć się do już otwartej).

4) Śledź postępy Dziecka dzięki informacjom od Akademii

Cegiełka do cegiełki buduje lepszą przyszłość dzieci

To wolontariusze i darczyńcy pomagają i towarzyszą dzieciom w kolejnych małych krokach ku zdobyciu wiary w siebie.

Dzieci, które dziś uwierzą w siebie, nawet wtedy, gdy zmiana na zewnątrz nie jest widoczna, zmieniają się w środku. Uczą się budować pewność siebie na zdrowych podstawach, potrafią rozpoznać swoje emocje, nie podchodzą do wizji porażek z blokującym lękiem, skupiają się na małych sukcesach w życiu. Dzięki temu mogą zostać dorosłymi osobami, które będą szły przez życie z podniesioną głową, ze świadomością swojej wartości. "Wiem, że chcę tańczyć i być akrobatką. Wiem, że mogę osiągnąć swój cel" - mówi 10-letnia absolwentka Akademii.

