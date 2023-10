Przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi płatności w systemie e-TOLL ostrzega Izba Administracji Skarbowej. Oszuści rozsyłający wiadomości, podszywają się pod Ministerstwo Finansów lub Krajową Administrację Skarbową.

​Fałszywe wiadomości trafiają do odbiorców w całej Polsce. / Krajowa Administracja Skarbowa /

Fałszywe wiadomości trafiają do odbiorców w całej Polsce. Dotyczą rzekomo przeterminowanych rachunków za przejazd i sugerują, że aby nie trafić na czarną listę, trzeba kliknąć w załączony link.

Jeśli otrzymałeś SMS w sprawie płatności za przejazd w e-TOLL, zignoruj go i nie klikaj w umieszczony w nim link. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami wiadomości - przestrzega Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Jak dodaje, takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, zalecamy jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem i zmienić hasło do bankowości internetowej - dodaje Małgorzata Brzoza.

Jeżeli doszło do wyłudzenia środków finansowych lub danych, należy zgłosić ten fakt na najbliższym komisariacie policji.