21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.

Zdjęcie ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online poprzez portal rekrutacyjny Strona główna - CWCR (wojsko-polskie.pl)

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

- przejdzie przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany);

- będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

- na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

- będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

- będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o Obronie Ojczyzny.

Wojskowe pikniki startują 21 maja o godzinie 11:00 i potrwają do godz. 18:00. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego).

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

- kopię dokumentu tożsamości;

- kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

- kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona główna - CWCR (wojsko-polskie.pl)

W trakcie pikniku będą prezentacje sprzętu wojskowego, w tym m. in. czołgów Leopard, transporterów Rosomak, moździerzy Rak i wiele, wiele innych. Będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.

W każdym województwie pikniki odbędą się w 2 miejscowościach:

- woj. dolnośląskie

Złotoryja - Rynek

Oleśnica - pl. Zwycięstwa

- woj. kujawsko-pomorskie

Golub-Dobrzyń - Zamek Golubski

Kruszwica - Rynek

- woj. lubelskie

Ryki - park miejski, ul. Warszawska 11

Kraśnik - plac przy Centrum Kultury i Promocji

- woj. lubuskie

Kostrzyn nad Odrą - pl. Wojska Polskiego

Lubsko - ul. Słowackiego 30 (Zalew Karaś)

- woj. łódzkie

Brzeziny - Muzeum Regionalne w Brzezinach

Wieluń - pl. Kazimierza Wielkiego

- woj. małopolskie

Olkusz - Rynek

Skawina - Błonia Skawińskie (obok Rynku)

- woj. mazowieckie

Kozienice - Ośrodek Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Boh. Studzianek 30

Ostrów Mazowiecka - ul. Trębickiego 10

- woj. opolskie

Brzeg - pl. Zamkowy

Nysa - ul. Sudecka 23

- woj. podkarpackie

Lubaczów - Rynek

Leżajsk - ul. Mickiewicza 65

- woj. podlaskie

Siemiatycze - stadion miejski ul. Nadrzeczna 29

Tykocin - pl. Stefana Czarneckiego

- woj. pomorskie

Malbork - pl. Jagiellończyka

Lębork - pl. Pokoju

- woj. śląskie

Czeladź - Park im. Tadeusza Kościuszki

Racibórz - Zamek Piastowski

- woj. świętokrzyskie

Starachowice - Rynek

Sandomierz - Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

- woj. warmińsko-mazurskie

Ełk - przy Galerii Brama Mazur

Nidzica - Jeziorko Miejskie, al Wojska Polskiego

- woj. wielkopolskie

Środa Wielkopolska - Stary Rynek

Ostrów Wielkopolski - Piaski-Szczygliczka, ul. Plażowa

- woj. zachodniopomorskie

Stargard - Rynek Staromiejski

Wałcz - ul. Chłodna, teren MOSiR