Książka powstała w wyniku akcji "Zrabowane dzieci", prowadzonej przez redakcje Fakty portalu Interia oraz stację Deutsche Welle. Tytuł ukazał się nakładem krakowskiego Wydawnictwa M.

/ Materiały prasowe

Książka "Teraz jesteście Niemcami" to wynik międzynarodowej akcji " Zrabowane dzieci ", prowadzonej przez dziennikarzy Interii i Deutsche Welle. Na początku września ubiegłego roku połączone siły obu redakcji, we współpracy z instytucjami, archiwami i fundacjami, rozpoczęły publikację zebranych w ciągu trwających wiele miesięcy poszukiwań i analiz dokumentów historii dzieci, które podczas II wojny światowej zostały przymusowo wywiezione do Niemiec i poddane germanizacji. Redakcje poszukiwały nie tylko ofiar, ale również osób, które w jakikolwiek sposób zetknęły się z procederem, prowadzonym przez hitlerowskiego okupanta, a więc żyjących krewnych zrabowanych dzieci oraz świadków tych dramatycznych wydarzeń.

Niemcy w czasie II wojny światowej zorganizowali skutecznie działający, wielopoziomowy aparat germanizacyjny. Instytucje, które zajmowały się grabieżą i zniemczaniem, przeprowadzały badania rasowe, a wyselekcjonowanym w tym procesie dzieciom zmieniano imiona, nazwiska i daty urodzenia, by zatrzeć ślady. Odpowiednio przygotowane, spełniające kryteria dzieci, wysyłano do niemieckich rodzin. Polscy historycy szacują, że takich przypadków było 200 tysięcy, niemieccy - choć są wyjątki - mówią o 50 tysiącach. Temat został zamieciony pod dywan na blisko 70 lat. Dziś mierzymy się ze wstrząsającymi historiami osób, które przeżyły życie, nie znając swojej tożsamości - mówi Ewelina Karpińska-Morek, kierownik serwisu Fakty w portalu Interia.pl.



W efekcie pracy dziennikarzy przy "Zrabowanych dzieciach" zebrano wiele wartościowych informacji, które w postaci reportaży, wywiadów z ofiarami oraz ich rodzinami, wspomnień świadków wydarzeń, pogłębionej analizy dokumentów źródłowych oraz rozmów z ekspertami publikowano na stronach Interii oraz Deutsche Welle. Książka "Teraz jesteście Niemcami", która 17 października 2018 roku trafiła do sprzedaży, zawiera zupełnie nowe, niepublikowane dotąd reportaże i wywiady, a także wyselekcjonowane spośród dostępnych tylko w wersji online artykuły realizowane w ramach akcji " Zrabowane dzieci ".



Więcej materiałów powstałych w wyniku inicjatywy znajduje się TUTAJ>>>>