Największy w Wielkopolsce szpital przyjmujący wyłącznie pacjentów z Covid-19 - dokładnie o północy - wrócił do trybu pracy sprzed pandemii. Chodzi o placówkę im. Józefa Strusia przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu.

Od dziś, czyli od czwartku szpital przyjmuje już wszystkich pacjentów. Z tej okazji mieszkająca w pobliżu artystka Katarzyna Suchocka, przygotowała i zaprezentowała tzw. videomapping w podziękowaniu personelowi szpitala.



Moje podziękowania są sposobem w jaki chciałabym wyrazić wdzięczność, za to co jak wszyscy pracownicy szpitala byli zaangażowani w ratowanie życia. Chodzi o lekarzy, pielęgniarki, pracowników karetek, panie salowe, panie które sprzątały. To jest wdzięczność sąsiadki. Mieszkam w pobliżu, więc budziłam się z dźwiękiem karetek - mówi Katarzyna Suchocka w rozmowie z reporterem RMF FM Mateuszem Chłystunem.