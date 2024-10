W całej Polsce kilkaset dzieci czeka na swój Indeks Sukcesów w Akademii Przyszłości. Właśnie wystartowała kolejna edycja programu społecznego, który z darczyńcami i wolontariuszami od ponad 20 lat pomaga dzieciom z niską samooceną. Na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl każdy z nas może poznać historię dziecka, a następnie wesprzeć podopiecznego i Akademię, fundując Indeks. Wspieraj dzieci z Akademii Przyszłości, by nie zmagały się w samotności z różnymi trudnościami m.in.: brakiem pewności siebie, nieśmiałością, brakiem kolegów czy słabymi wynikami w szkole.

Dzieci mają bardzo duży potencjał, ale nie zawsze mają tego świadomość. Brak wiary w siebie sprawia, że czują się samotne w swoich zmaganiach, trudnościach, chociażby w nawiązywaniu relacji z innymi. Wśród takich dzieci jest 10-letnia Tosia, która chciałaby być niewidzialna. Mówi bardzo cicho, zwykle stoi z boku i boi się wejść w interakcje ze swoimi rówieśnikami. Dziecko pozbawione wiary w siebie potrzebuje mądrego dorosłego. Może to być rodzic, nauczyciel, wychowawca lub wolontariusz, ale możesz to być też Ty, zostając darczyńcą lub darczyńczynią Akademii Przyszłości. Wystarczy, że na stronie www.akademiaprzyszlosci.org.pl poznasz historie dzieci, które w tym roku zostały włączone do programu i ufundujesz Indeks Sukcesów dla jednego z nich. W ten sposób powiesz dziecku, że w nie wierzysz, że mu kibicujesz i bardzo realna zmiana będzie mogła wydarzyć się w jego życiu - mówi Agnieszka Grzechnik, Dyrektorka Akademii Przyszłości.

Czym jest Akademia Przyszłości?

Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny, który co roku wspiera ok. 2000 dzieci w odzyskaniu wiary w siebie. Dzieje się to dzięki spotkaniom dziecka z indywidualnym wolontariuszem lub wolontariuszką raz w tygodniu, ale też dzięki wsparciu przyjaciół Akademii. Darczyńcy i darczyńczynie fundując Indeks Sukcesów, pokazują konkretnemu dziecku, że nie jest samo, że dostrzegli jego historię, trudności i mu kibicują. O pozytywnych efektach programu mówią same dzieci. "Odkryłam nowy cel i nowe marzenia. Chciałabym zostać weterynarką" - odpowiedziała 10-letnia Monika na pytanie, co zmieniło się w niej po Akademii. Natomiast 10-letni Marek zauważył: "Gdy nie chodziłem na Akademię, było 5 na 10, teraz jest 10 na 10".

Dzieci włączone do Akademii Przyszłości mierzą się z różnymi przeciwnościami m.in. brakiem wiary w siebie, słabymi wynikami w nauce, trudnymi relacjami z rówieśnikami, nieśmiałością.

"Sama nie wiem, jak mniej się bać”

Dziecko samo może nie wiedzieć, jak... mniej się bać, jak znaleźć koleżankę lub kolegę, jak odezwać się do innych, czym jest wiara w siebie. Ze wsparciem darczyńcy lub darczyńczyni już nie będzie czuło się samo.

Bądź wsparciem dla dziecka z Akademii Przyszłości, takiego jak Ola, która sama nie wie, jak mniej się bać. 10-latka chce być policjantką, aby świat był sprawiedliwy. Ale policjantka nie może się bać, a ona się boi. Czego? Wszystkiego. Czytania na głos, opinii innych, tego co będzie. "Bo nie wiemy, co będzie, a co, jeśli będzie źle? Albo jeśli będzie wojna?" Wtedy chciałaby mieć moc tworzenia np. prądu lub ognia, gdyby ich zabrakło. Mogłaby je dawać innym, może wtedy by ją polubili.

Indywidualne spotkania pozwalają wolontariuszom i wolontariuszkom poznać przyczyny trudności dziecka i pracować nad ich rozwiązaniem. Udział w Akademii przekłada się na realne zmiany w życiu dzieci. 81 proc. adeptów Akademii Przyszłości zaczęło wierzyć w swoje możliwości, 76 proc. ma ochotę na podejmowanie nowych wyzwań, 75 proc. potrafi nazwać swoje małe i duże sukcesy, a 71 proc. podopiecznych Akademii jest pewniejsza siebie, 69 proc. odkryło nowe marzenia i cele. (Źródło: Badania własne Akademii Przyszłości edycji 2022/23).

Akademia Przyszłości to przestrzeń tworzenia się ważnych relacji, które zmieniają życie dziecka.

Jedna z tych relacji tworzy się między dzieckiem a wolontariuszem, podczas cotygodniowych spotkań. Druga - między dzieckiem a darczyńcą - wpływa na dziecięcą świadomość, że jest ktoś, kto w nie wierzy. To jest pierwszy ważny impuls do budowania wiary w siebie dziecka. Fundując Indeks Sukcesów, pokazujesz dziecku, że dostrzegasz jego historię i wierzysz w nie.

Czym jest Indeks Sukcesów w Akademii?

Indeks Sukcesów to książeczka, w którą dziecko wpisuje swoje małe i duże sukcesy osiągane pod wpływem zajęć z wolontariuszem lub wolontariuszką. Ufundowanie Indeksu pokazuje dziecku, że jest ktoś, kto zainteresował się jego indywidualną historią i mu kibicuje. Jednocześnie w ten sposób pozyskiwane są środki na to, żeby Akademia istniała, a dzieci mogły się w niej rozwijać i zmieniać.

Jak można pomóc dzieciom z Akademii Przyszłości?

Jak zostać darczyńcą Akademii Przyszłości - krótka instrukcja:

1) Wejdź na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl.

2) Wybierz dziecko, któremu chcesz pomóc - poznaj jego historię.

3) Ufunduj Indeks Sukcesów (możesz też otworzyć zbiórkę lub dołożyć się do już otwartej).

4) Śledź postępy Dziecka dzięki informacjom od Akademii.

Dzięki Twojemu wsparciu dziecko nie będzie czuło się osamotnione w zmaganiach ze swoimi trudnościami. Zacznie pomału dostrzegać swój potencjał i z podniesioną głową patrzeć w przyszłość.

Akademia Przyszłości pomaga dzieciom z terenu dotkniętego powodzią

Powódź, która we wrześniu przeszła przez Polskę zabrała ze sobą nie tylko rzeczy materialne, ale też poczucie bezpieczeństwa, stabilności. Te straty dotknęły także dzieci. W sytuacji dziecięcego cierpienia spowodowanego skutkami powodzi, nie można sobie pozwolić na obojętność. Program społeczny Akademia Przyszłości zdecydował się zaangażować w pomoc Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku. Stowarzyszenie WIOSNA realizujące Akademię Przyszłości zdecydowało się przekazać 1 mln zł na rzecz remontu.



Zespół w Kłodzku to przestrzeń, w której zwykle przebywa blisko 50 wychowanków. Budynki usytuowane są koło małej rzeczki. Na co dzień bezpiecznej, ale nie tym razem. Dzieci udało się ewakuować, zanim do placówek dotarła wielka woda. Marzą, by wrócić do swoich znanych miejsc, nie wiedzą jednak w jak złym stanie są one obecnie. 30 dzieciom woda zniszczyła pokoje. Cały parter i piwnica wymagają gruntownego remontu. Okna, podłogi, kuchnia, system ogrzewania są do wymiany.