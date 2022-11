Nadszedł najbardziej ekscytujący czas dla fanów skoków narciarskich. Zaczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich. Terminarz konkursów przedstawiamy w artykule.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Puchar Świata 2022/2023 z pewnością będzie nietypowy. W dużej mierze jest to związane z mistrzostwami świata w Katarze, o czym mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adam Małysz . FIS próbował zrobić coś, żeby uniknąć kolizji z mistrzostwami świata w piłce nożnej, więc wymyślili, że będziemy startować na hybrydzie. Rozpoczniemy sezon bardzo wcześnie, bo początkiem listopada na torach już zlodzonych, ale będziemy lądować na igielicie - mówił szef Polskiego Związku Narciarskiego.

Zawody w systemie "hybrydowym" - jak mówił Małysz - odbędą się w Wiśle. Pierwotnie inauguracja sezonu miała się odbyć w Rosji, ale ze względy na rosyjską inwazję na Ukrainę, zrezygnowano z tego planu. Na tym zyskała Polska, gdzie na 5 listopada zaplanowany jest pierwszy konkurs.

Długa mundialowa przerwa

Po tym jak - miejmy nadzieję - Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła zdobędą pierwsze punkty w PŚ w Wiśle, czeka nas długa przerwa. Kolejne skoki najlepszych zawodników zobaczymy dopiero 26 listopada. Jest to związane z mistrzostwami świata w piłce nożnej. Adam Małysz przyznał, że niektóre zawody będą się odbywać o godzinie 8 polskiego czasu. One mają być dopasowane godzinowo, żeby nie kolidowały (z meczami piłkarskimi - przyp. RMF FM), żeby oglądalność skoków nie spadła - podkreślał legendarny skoczek.

W sumie FIS zaplanował 39 konkursów - 32 indywidualne i 3 drużynowe. Wyniki, rozmowy z ekspertami, analizy i opinie na temat zawodów przeczytacie na RMF24.pl.

Czy Polacy wrócą na dobre tory?

W ubiegłym sezonie polscy skoczkowie notowali wyniki poniżej oczekiwań. Doszło do zmiany trenera - Michała Doleżala zastąpił Thomas Turnbichler. Zdaniem Adama Małysza sygnały ze sztabu są na tyle dobre, że trzeba liczyć na to, że "to będzie pozytywny sezon".

Widzieliśmy latem, że Dawid Kubacki jest w wysokiej dyspozycji. Dawid zmienił technikę skoku. Miał problemy w zeszłym roku, ale dzisiaj widzimy, że królował na skoczniach latem. Jest taka nadzieja, że to pozostanie zimą. Widziałem też sporo skoków Kamila Stocha i Piotra Żyły, czyli tej trójki, która faktycznie prowadzi cały zespół. Ale też widzieliśmy Pawła Wąska, który po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata. Wprawdzie letniego, ale stanął, więc jest naprawdę sporo takich zawodników, którzy mogą w tym roku pokazać się z jak najlepszej strony - podkreślił Małysz.

71. Turniej Czterech Skoczni

Gratką dla kibiców będzie też 71. Turniej Czterech Skoczni. Przypomnijmy, że w przeszłości Polacy świetnie radzili sobie w tych zawodach. Turnieje Czterech Skoczni wygrywali Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Niezależnie od tego, jak będzie tym razem, wyniki, rozmowy z ekspertami, analizy i opinie przeczytacie na RMF24.pl.

Terminarz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2022/2023

05.11.2022 Wisła (Polska)

06.11.2022 Wisła (Polska)

26.11.2022 Ruka (Finlandia)

27.11.2022 Ruka (Finlandia)

10.12.2022 Titisee-Neustadt (Niemcy) - drużyny mieszane

11.12.2022 Titisee-Neustadt (Niemcy)

17.12.2022 Engelberg (Szwajcaria)

18.12.2022 Engelberg (Szwajcaria)

71. Turniej Czterech Skoczni

29.12.2022 Oberstdorf (Niemcy)

01.01.2023 Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

04.01.2023 Innsbruck (Austria)

06.01.2023 Bischofshofen (Austria)

14.01.2023 Zakopane (Polska) - drużyny

15.01.2023 Zakopane (Polska)

20.01.2023 Sapporo (Japonia)

21.01.2023 Sapporo (Japonia)

22.01.2023 Sapporo (Japonia)

28.01.2023 Bad Mitterndorf (Austria) - loty

29.01.2023 Bad Mitterndorf (Austria) - loty

03.02.2023 Willingen (Niemcy) - drużyny mieszane

04.02.2023 Willingen (Niemcy)

05.02.2023 Willingen (Niemcy)

11.02.2023 Lake Placid (USA)

11.02.2023 Lake Placid (USA) - duety

12.02.2023 Lake Placid (USA)

18.02.2023 Rasnov (Rumunia)

19.02.2023 Rasnov (Rumunia) - duety

Turniej Raw Air

11.03.2023 Oslo (Norwegia)

12.03.2023 Oslo (Norwegia)

14.03.2023 Lillehammer (Norwegia)

16.03.2023 Trondheim (Norwegia)

18.03.2023 Vikersund (Norwegia) - loty

19.03.2023 Vikersund (Norwegia) - loty

25.03.2023 Lahti (Finlandia) - drużyny

26.03.2023 Lahti (Finlandia)

31.03.2023 Planica (Słowenia) - loty

01.04.2023 Planica (Słowenia) - drużyny, loty

02.04.2023 Planica (Słowenia) - loty