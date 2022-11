"FIS próbował zrobić coś, żeby uniknąć kolizji z mistrzostwami świata w piłce nożnej, więc wymyślili, że będziemy startować na hybrydzie. Rozpoczniemy sezon bardzo wcześnie, bo początkiem listopada na torach już zlodzonych, ale będziemy lądować na igielicie" - tak decyzję Międzynarodowej Federacji Narciarskiej o wczesnym rozpoczęciu sezonu skoków tłumaczył w RMF FM Adam Małysz.

Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM / Piotr Polak / PAP

Małysz o nietypowym rozpoczęciu sezonu skoków: Jest to dziwne Jakub Rutka / RMF FM

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznał jednak, że część konkursów Pucharu Świata będzie odbywała się równolegle z piłkarskim mundialem: One mają być dopasowane godzinowo, żeby nie kolidowały (z meczami piłkarskimi - przyp. RMF FM), żeby oglądalność skoków nie spadła. Jest to na pewno dziwne. Ja też na początku byłem przeciwny temu pomysłowi. Dzisiaj wiemy doskonale, że przy tej pogodzie, która jest, gdybyśmy mieli wyprodukować śnieg - jak co roku to było - prawdopodobnie byłoby ciężko. Nie wiem, czy tych zawodów nie trzeba by było odwołać.

Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z ADAMEM MAŁYSZEM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małysz o nietypowym rozpoczęciu sezonu skoków: Jest to dziwne

"Trzeba liczyć na to, że to będzie pozytywny sezon"

Reprezentanci Polski nie mogą zaliczyć ostatniego sezonu PŚ do udanych. Robert Mazurek zapytał więc swojego gościa o to, czy nie obawia się o formę naszych skoczków. Nie był to na pewno łatwy sezon dla skoków narciarskich, szczególnie polskich. Myślę, że przyzwyczailiśmy kibiców, że zawsze jest przynajmniej jeden zawodnik, który walczy o podium końcowe i ciężko będzie temu dorównać - stwierdził Małysz.

Zdaniem legendy skoków zmiana trenera może wpłynąć na reprezentantów Polski. Michała Doleżala zastąpił Thomas Thurnbichler. To zmęczenie materiału też już się pojawiło. Dzisiaj widać, że chłopaki są odświeżeni, są przygotowani do tego sezonu. Trzeba liczyć na to, że to będzie pozytywny sezon - zaznaczył.

Małysz wrócił też do tematu zwolnienia poprzedniego szkoleniowca Michała Doleżala. Michał prowadził tę samą szkołę, którą prowadził Stefan Horngacher. Było za dużo elementów, które nie funkcjonowały, cały czas było trwanie w tym, co nie powinno mieć miejsca - wyjaśniał.

"Królował latem, jest nadzieja, że to pozostanie zimą"

Robert Mazurek pytał też swojego gościa o to, który z polskich zawodników może się zaprezentować najlepiej w rozpoczynającym się sezonie. Widzieliśmy latem, że Dawid Kubacki jest w wysokiej dyspozycji. Dawid zmienił technikę skoku. Miał problemy w zeszłym roku, ale dzisiaj widzimy, że królował na skoczniach latem. Jest taka nadzieja, że to pozostanie zimą. Widziałem też sporo skoków Kamila Stocha i Piotra Żyły, czyli tej trójki, która faktycznie prowadzi cały zespół. Ale też widzieliśmy Pawła Wąska, który po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata. Wprawdzie letniego, ale stanął, więc jest naprawdę sporo takich zawodników, którzy mogą w tym roku pokazać się z jak najlepszej strony - mówił legendarny skoczek.