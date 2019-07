"Po zakończeniu działań poszukiwawczych w niedzielę dokonana zostanie szczegółowa analiza zebranych informacji ws. zaginięcia 5-letniego Dawida" - przekazał rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak. Wstępnie na poniedziałek rano nie ma w planach udziału pododdziałów zwartych.

Poszukiwania chłopca trwają od środy / Rafał Guz / PAP

Po zakończeniu niedzielnych poszukiwań 5-letniego Dawida przez pododdziały zwarte szczegółowo przeanalizowane zostaną zebrane informacje w sprawie zaginięcia chłopca - przekazał rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak. Wstępnie na poniedziałek rano nie ma w planach działań grup zwartych.



Poszukiwania chłopca rozpoczęły się o północy w środę, kiedy utratę kontaktu z nim i jego ojcem zgłosiła rodzina. 5-letni Dawid został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego około godz. 17 w środę. Według ustaleń policji, tego samego dnia przed godz. 21 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg.



Policjanci i wspierające je służby, m.in. strażacy i żołnierze WOT, przeszukiwali miejsca skrupulatnie wyselekcjonowane przez funkcjonariuszy. Sprawdzany był m.in. obszar od punktu w dzielnicy Łąki w Grodzisku, gdzie ojciec 5-latka zostawił samochód, do wysokości A2.



Wyznaczone tereny podzielono na sektory, które przeszukiwały pododdziały zwarte. Rzecznik stołecznej policji mówił wcześniej w niedzielę, że taktyka dotychczasowych poszukiwań może ulec zmianie.



Jak przekazał wieczorem PAP, po zakończeniu działań poszukiwawczych przez pododdziały zwarte w niedzielę dokonana zostanie szczegółowa analiza całości zebranych informacji. Mowa o ustaleniach operacyjnych, a także o nagraniach z monitoringów, kamer samochodowych oraz informacji, które od kilku dni otrzymujemy od społeczeństwa - wyjaśnił Marczak.



Jak zaznaczył, pracować nadal będą policjanci z KGP, KSP i KPP - eksperci z zakresu poszukiwań. Wstępnie na rano nie jest planowany udział pododdziałów zwartych - poinformował rzecznik stołecznej policji.



Poszukiwania 5-latka - jak informował Marczak - są największe w historii w polskiej policji. Łącznie przeszukano już ponad 4 tys. hektarów. Służby korzystali przy tym z GPS, dzięki czemu w systemie widzą cały sprawdzony obszar i mają gwarancję, że niczego nie pominięto.



W akcji poszukiwawczych do tej pory uczestniczyły tysiące osób - zarówno grodziscy policjanci, stołeczne oddziały prewencji, funkcjonariusze pionu kryminalnego, żołnierze WOT, strażacy, druhowie, jak i chętni mieszkańcy. W poszukiwaniach wykorzystywane są policyjne drony i śmigłowce, a także przeszkolone psy tropiące.



Marczak w niedzielę przekazał dziennikarzom, że trasę, po której przemieszczał się ojciec Dawida w środę między godz. 17 a godz. 21, policja zna dokładnie. Mamy to w rozbiciu dosłownie na minuty. Dlatego te miejsca, w których prowadzimy działania, nie są przypadkowe. To są miejsca, gdzie najbardziej prawdopodobne jest, że Dawid mógł opuścić pojazd - tłumaczył rzecznik.



Policja poza poszukiwaniami w terenie prowadzi rozliczne działania operacyjne. Policyjni psychologowie tzw. "profilerzy" tworzą portret psychologiczny ojca Dawida. Cały czas weryfikowane są informacje, które napływają ze strony mieszkańców i potwierdzają ustalenia śledczych.



W tym celu policjanci powtarzają apel do wszystkich, którzy Dawida, jego ojca lub szarą skodę fabię o numerze rejestracyjnym WGM 01K9, którą jeździł mężczyzna, widzieli w środę między godz. 17 a godz. 21 na trasie między Grodziskiem Mazowieckim a warszawskim Okęciem. Choć samochód znaleziono, istotna jest informacja, którędy jechał i gdzie się zatrzymywał. Pomóc może przejrzenie nagrań z kamer samochodowych i monitoringu ze środy.



Wizerunek ojca i dziecka opublikowany jest na stronie warszawskiej policji. Jest także informacja, w co byli ubrani w środę. Mężczyzna miał czarną kurtkę, granatowe materiałowe spodnie, beżowe wsuwane buty i koszulę polo z jasnym kołnierzykiem. Chłopiec nosił szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy i niebieskie trampki z logo Zygzaka McQueena - czerwonej wyścigówki z bajki "Auta".



Logo z tym samym bohaterem jest też na zasłonie przeciwsłonecznej na jednej z szyb samochodu.



Informacje dotyczące zaginięcia chłopca są aktualizowane pod dokładnym adresem internetowym: http://policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/50607,Poszukujemy-5-letniego-Dawida-Zukowskiego.html.



Wszelkie zgłoszenia na temat zaginionego Dawida, nawet anonimowe, można przekazywać policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można też zatelefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.