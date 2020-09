Konflikt w Zjednoczonej Prawicy przenosi się z Sejmu na lokalne samorządy. Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, chce odwołać dwóch członków zarządu województwa, którzy są powiązani z koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości, czyli Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry oraz Porozumieniem Jarosława Gowina. Chodzi o Annę Huk oraz Stanisława Kruczka.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego / Darek Delmanowicz / PAP

W sejmiku województwa podkarpackiego zasiada 33 radnych. Większość stanowią przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości, których jest 20. Porozumienie ma natomiast 5 radnych, a Solidarna Polska 2. Koalicja Obywatelska Posiada 5 mandatów. W skład sejmiku wchodzi również Polskie Stronnictwo Ludowe z 3 radnymi

O złożeniu wniosku przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla dotyczącego odwołania z zarządu województwa Anny Huk z Solidarnej Polski i Stanisława Kruczka z Porozumienia poinformował Polsat News. Informację potwierdził również w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Stanisław Kruczek.



W piątek marszałek Władysław Ortyl poinformował mnie, że mogę zostać odwołany z zarządu. Będzie to zależało od tego czy PiS formalnie rozwiąże koalicję z Porozumieniem i Solidarną Polską - powiedział Kruczek. Prawo i Sprawiedliwość może pozwolić sobie na taki ruch na Podkarpaciu. Partia utrzymałaby większość w sejmiku nawet bez wsparcia Porozumienia i Solidarnej Polski.



Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się na najbliższym posiedzeniu sejmiku, 28 września. Wiele zależy także od rozmów kierownictwa PiS ws. przyszłości Zjednoczonej Prawicy, które odbędą się ok. godz. 13.

Roszady nie tylko na Podkarpaciu

Odważna ta szarża marszałka Ortyla. To w ilu sejmikach PiS traci w ten sposób większość? Łódź, Śląsk, Podlasie, Świętokrzyskie? - skomentował na Twitterze Adrian Zandberg, z partii Lewica Razem.







Zjednoczona Prawica rządzi również w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, podlaskim i łódzkim. Stanisław Kruczek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zaznaczył, że w tych regionach koalicjanci PiSu z Porozumienia i Solidarnej Polski również będą odwoływani z zarządów.



Ale może się zdarzyć, że PiS może stracić władzę w sejmiku - zaznaczył Kruczek.





Rozłam w Zjednoczonej Prawicy

Spór w Zjednoczonej Prawicy dotyczy tzw. ustawy bezkarnościowej, która w czwartek została wycofana z bloku głosowań. Projekt zakładała, iż naruszenie obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania Covid-19 nie byłoby traktowane jako przestępstwo.



Ustawa bezkarnościowa to jednak nie jedyna kwestia prawna, która spowodowała rozłam w Zjednoczonej Prawicy. Sojusznicy Prawa i Sprawiedliwości - Solidarna Polska i Porozumienie - nie poparli tzw. "Piątki dla zwierząt" - nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazywałaby hodowli zwierząt na futra. W następstwie tego czołowi politycy PiS zagrozili zerwaniem sojuszu w ramach Zjednoczonej Prawicy i dymisją ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.



Koalicji już od wczoraj nie ma i rozmowy też nie są planowane - przekonywał w piątek na antenie RMF FM Marek Suski, szef gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS w rozmowie z Robertem Mazurkiem zasugerował, że koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości "powinni pakować już biurka".

To nie jest koniec świata, a koniec koalicji i prawdopodobnie rząd mniejszościowy - komentował w Porannej Rozmowie RMF FM Suski. Polityk zasugerował również, że Zbigniew Ziobro przestanie być szefem resortu sprawiedliwości.

W piątek politycy Solidarnej Polski ostrzegali, że jakakolwiek próba odwołania Ziobry ze stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, oznacza wybory.



Słowa Suskiego o rozłamie w koalicji rządzącej potwierdził podczas rozmowy z Krzysztofem Ziemcem, Joachim Brudziński, poseł PiS w Parlamencie Europejskim.

Dzisiaj można powiedzieć [ o tym - przyp. red.] z pełną odpowiedzialnością i bez "nadymania się" - a to określenie pasuje bardzo do posłów mniejszych partii koalicyjnych, którzy po raz pierwszy zasiadają w polskim parlamencie, a nabrali przekonania, że będą mogli ustawiać największą partię, dzięki, której mają swoje mandaty i czasami nad wyrost bardzo wysokie stanowiska państwowe. Jeżeli nie nastąpi opanowanie i pewnego rodzaju refleksja, to jedyne co im zostanie, to bardzo miłe wspomnienia - stwierdził poseł.