Jaka pogoda czeka nas 1 listopada? Temperatura nie spadnie poniżej 6 stopni. Najcieplej będzie w południowo-zachodniej części kraju. Rano uważajcie na gęste mgły, które miejscami mogą ograniczyć widoczność do 100 metrów.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W piątek zachmurzenie na zachodzie będzie małe i umiarkowane, na Pomorzu Wschodnim i północnym wschodzie okresami duże. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, również osadzające szadź. W terenie występowania mgieł zachmurzenie duże, a nawierzchnie dróg i chodników śliskie.

Prognoza pogody na piątek 1 listopada / INTERIA.PL



Temperatura maksymalna od 6 do 8 st. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. W górach wiatr dość silny, w Sudetach w porywach do 70 km/h.

Jak podaje IMGW, Europa Wschodnia i częściowo Środkowa znajdą się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Ukrainą. Nad północną Skandynawią i nad Wyspami Brytyjskimi przemieszczać się będą niże z frontami atmosferycznymi.

Polska pozostanie pod wpływem wyżu, tylko nad zachód kraju po południu zacznie się nasuwać skraj rozległego niżu znad Wysp Brytyjskich. Z północnego zachodu zacznie napływać cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego. Wschód kraju pozostanie w zasięgu chłodniejszego powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadało.