Jak mówią złośliwi: kot to stan umysłu. Kto nie ma kota, raczej tego nie zrozumie. Chodzą swoimi drogami. Ponoć są niezależne. To one wybierają nas, a nie my ich. Pozwalają nam "u siebie" mieszkać. Jak mają dobry dzień zamruczą. Jak gorszy, będziemy dla nich niezauważalni. 17 lutego to Dzień Kota.

