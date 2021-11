Policyjni związkowcy piszą do swych przełożonych, by poinformowali, jakimi kryteriami kierują się, dzieląc pieniądze na roczne nagrody dla podległych im funkcjonariuszy. To działania w reakcji na doniesienia, że w podziale pokaźnych dodatków motywacyjnych mają być pominięci policjanci, którzy we wrześniu - w trakcie Wielkiego Protestu Mundurowych - brali wolne.

REKLAMA