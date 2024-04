Wybory samorządowe rozstrzygnięte, ale to nie koniec walki o głosy. Za 48 dni wybory do Parlamentu Europejskiego. W partiach trwają ostatnie prace nad kształtowaniem wyborczych list.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Partie mają czas do 2 maja na ewentualne negocjacje wewnątrz obozów politycznych. Obóz prezydencki zabiega o to, by na listach Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się współpracownicy Andrzeja Dudy, między innymi Wojciech Kolarski. W Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek mówił, że Kolarski wzmocniłby listy PiS.

Szef Gabinetu Prezydenta RP przyznał, że nie jest zwolennikiem wystawiania w wyborach byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. Źle o tym myślę. Uważam, że to nie pomoże PiS. Uważam to od wielu lat i konsekwentnie o tym mówię. Mastalerek stwierdził, że ma inną wrażliwość w kwestiach politycznych niż Kurski. Wydaje mi się, że Zjednoczona Prawica może wrócić do władzy, jeżeli będzie się zachowywała odwrotnie niż robi to Jacek Kurski - zaznaczył.

Prezes Kaczyński (...) ma słabość do Jacka Kurskiego. Ostatecznie, gdybym miał obstawiać, to pewnie znajdzie się na listach - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Na listach PiS ma się znaleźć też były prezes Orlenu Daniel Obajtek. To będą decyzje PiS - komentował Mastalerek.

Rozmowy w PO

O kandydatach do Parlamentu Europejskiego będzie dziś rozmawiać Platforma Obywatelska. Izabela Leszczyna zaznaczyła, że posiedzenie zarządu PO w sprawie list jest pierwszym etapem podejmowania przez partię decyzji o listach partii na wybory do Parlamentu Europejskiego. W przypadku miejsc, gdzie nie zapadła ostateczna decyzja, kto je obsadzi, decyzję podejmie przewodniczący PO Donald Tusk.

Dajemy wolną rękę szefowi partii - powiedziała Leszczyna. W kolejnym kroku na temat list wypowie się rada krajowa partii.

Pewnie więc te fundamentalne kwestie uzgodnione będą dziś, a potem mamy radę krajową. Jest ostatecznym ciałem, które musi powiedzieć: tak, ci ludzie mogą nas reprezentować - wyjaśniła Leszczyna.

Wiceszefowa PO zapewniła, że nie zamierza kandydować do europarlamentu.

Umówiłam się z moim premierem, że biorę odpowiedzialność za bardzo poważny sektor - za ochronę zdrowia. Nie wyobrażam sobie, że po czterech czy pięciu miesiącach mówię obywatelom: przepraszam państwa, idę do Brukseli - powiedziała.

Według nieoficjalnych informacji na listach mają się jednak znaleźć aktualni członkowie Rady Ministrów. W grze mają być takie nazwiska jak: Bartlomiej Sienkiewicz czy Borys Budka. Dlatego po wyborach prawdopodobnie dojdzie do rekonstrukcji rządu.

Polacy wybiorą 53 europosłów

Wśród zarejestrowanych komitetów są już m.in.: KKW Lewica, KKW Koalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Korony Polskiej i KW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - PSL.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.