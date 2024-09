Świetna informacja dla słuchaczy RMF FM. Fajny Żółty Kamper RMF ponownie wyrusza w trasę po Polsce. Żółto-niebieska ekipa nie zwalnia tempa i w poniedziałek 2 września wyjeżdża z nową powakacyjną energią.

/ RMF FM

Już w poniedziałek rano ( 2 września) rusza w Polskę żółto-niebieski kamper RMF FM, a w nim - Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz i Tomasz Olbratowski czyli Ekipa "Wstawaj, szkoda dnia"

Nasi dziennikarze będą prowadzić programy z miejsc, które wskażecie Wy!

A od piątku Ola Filipek i Mateusz Opyrchał z "Lepszej połowy dnia" będą sprawdzać, jak chillujecie po pierwszym powakacyjnym tygodniu pracy.

Najważniejsze jest to, że to Wy decydujecie, gdzie nasz kamper wpadnie z wizytą. To będzie trasa pełna niespodzianek i wyjątkowych spotkań.



Relacje z kolejnej trasy Fajnego Żółtego Kampera śledźcie od poniedziałku od niedzieli (02.09 - 08.09) na antenie RMF FM, specjalnej kamperowej stronie i w mediach społecznościowych!

Wielki powrót kampera

W pierwszą podróż kamperem wyruszyliśmy w długi majowy weekend. Nasze dwie ekipy spakowały swoje walizki i udały się w wyjątkową podróż po Polsce! Pierwsza ekipa - Przemek Skowron, Jacek Tomkowicz i Tomasz Olbratowski - rzuciła wszystko i pojechała w Bieszczady, a druga - Ola Filipek i Mateusz Opyrchał - ruszyła w stronę Mazur.

Na trasie nie brakowało ciekawych przystanków i wielu niezwykłych przygód. Byliśmy między innymi w Pacanowie, Połańcu, Sandomierzu, Zamościu, Korczowej, Przemyślu, Bieszczadach, Sanoku czy Rzeszowie.

