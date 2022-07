Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu podniesie stopy procentowe o 75 pkt. bazowych - tak przynajmniej oceniają analitycy firmy Ebury. Jednocześnie - ich zdaniem - zbliżamy się do momentu, w którym RPP zakończy podnoszenie stóp.

W czwartek RPP zdecyduje co dalej ze stopami / Leszek Szymański / PAP

"Większość ekonomistów, w tym również my, spodziewa się w tym tygodniu podwyżki stóp NBP o 75 pkt bazowych - czyli ruchu jak w ostatnich dwóch miesiącach. Część prognostów opowiada się jednak za podwyżką o 100 pkt. bazowych, a podobna liczba - o tylko 50 pkt. bazowych" - stwierdzają analitycy w komentarzu.



Według nich, zbliżamy się do momentu, w którym RPP zakończy podnoszenie stóp. Sądzą oni jednak, że po podwyżce w lipcu po wakacjach powinno nastąpić dalsze zacieśnianie, być może o mniejszej skali, chyba że sytuacja gospodarcza znacznie się pogorszy.



Analitycy Ebury ocenili, że podwyżka o skali mniejszej niż 75 pkt. bazowych wpłynęłaby negatywnie na notowania złotego.



"Jednocześnie co najmniej równie istotna jak sama decyzja będzie komunikacja Rady po posiedzeniu. Pozwoli ona ocenić zamiary banku centralnego w kontekście pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Oświadczenie po decyzji, nowe projekcje makroekonomiczne i komentarze prezesa Adama Glapińskiego podczas konferencji prasowej następnego dnia będą uważnie analizowane przez inwestorów w poszukiwaniu wskazówek dotyczących dalszych kroków banku centralnego" - zaznaczają analitycy.



Według Ebury kluczowym argumentem za kontynuacją podwyżek stóp w Polsce jest rosnąca inflacja.



Rada Polityki Pieniężnej na początku czerwca podniosła stopy procentowe o 75 pkt. bazowych. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli - do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc. Była to dziewiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych NBP w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 r.



Jakie bezrobocie w czerwcu? Są najnowsze, szacunkowe dane

Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca wyniosła 4,9 proc. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż w maju - wynika natomiast z wczorajszych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Według danych resortu w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca wyniosła 4,9 proc. i kształtowała się w przedziale od 2,7 proc. w województwie wielkopolskim do 7,6 proc. w warmińsko-mazurskim.



W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt. proc., a w zestawieniu z końcem czerwca 2021 r. była niższa o 1,1 pkt proc.



"Od ponad trzech dekad nie było tak dobrej sytuacji na rynku pracy. Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu 1990 r. było to 4,5 proc. Udowadniamy, że jesteśmy dobrym rządem na trudne czasy" - komentuje minister rodziny Marlena Maląg.





Według wstępnych danych MRiPS w końcu czerwca 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych. To 30,5 tys. mniej niż przed miesiącem i 173,7 tys. mniej niż przed rokiem. Po raz ostatni w lipcu 1990 r. w rejestrach urzędów pracy zarejestrowanych było mniej bezrobotnych. Wtedy było to 699 tys. osób.



Sprzedaż detaliczna w strefie euro w maju w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 0,2 proc., a miesiąc wcześniej spadła o 1,4 proc., po korekcie z -1,3 proc. - poinformował z kolei w najnowszym komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się mdm +0,4 proc.



Sprzedaż detaliczna rok do roku wzrosła o 0,2 proc., po +4,0 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +3,9 proc. Teraz spodziewano się -0,3 proc.