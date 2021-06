"Ważne jest to, żeby zadbać o każdy aspekt życia. Jak zrozumiałam, że nie muszę być przepracowaną kobietą, która niesie wiele ról: matki, żony, przyjaciółki, szefowej" - mówi w rozmowie z Krzysztofem Berendą, dziennikarzem RMF FM Anna Lewandowska. Jak zaznacza, w życiu bardzo ważna jest równowaga pomiędzy pracą a odpoczynkiem.

Anna Lewandowska podczas rozmowy Krzysztofem Berendą / RMF FM / RMF FM

Anna Lewandowska zaznacza, że aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie, powinny być przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem.



Od początku pandemii przeciętny Polak przytył 6 kilogramów - wynika z najnowszych badań. Część z nas zaprzestała uprawiania jakiegokolwiek sportu.



Na szczęście mamy czerwiec, zrobiło się ciepło. Rząd zluzował obostrzenia, więc można pomyśleć o powrocie do sportu.



Słoneczny długi weekend to bardzo dobry czas by zacząć o siebie dbać. Chcesz zacząć się ruszać i dbać o swoją kondycję? Postaw na małe cele, które łatwo będzie realizować - radzi Anna Lewandowska.



Nie wszystkim łatwo jest się zmotywować. Najważniejsze to zacząć się ruszać. Zrobić ten pierwszy krok - podkreśla.



Anna Lewandowska: Warto zadać sobie pytanie co jest dla nas najważniejsze Karolina Bereza / RMF FM