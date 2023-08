Pacjenci w Anglii jako pierwsi na świecie będą mogli przyjmować przeciwnowotworowy zastrzyk. Aplikowanie go będzie trwało siedem minut, czyli o trzy czwarte krócej niż dożylne podawanie leków - poinformowała publiczna służba zdrowia NHS.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Atezolizumab jest zwykle podawany pacjentom dożylnie za pomocą kroplówki, co zajmuje około 30 minut, ale w niektórych przypadkach, gdy dostęp do żyły jest utrudniony, może to trwać nawet godzinę. Po tym jak MHRA, brytyjski regulator leków i produktów zdrowotnych, dopuścił do stosowania lek w postaci zastrzyku, w ciągu najbliższych kilku tygodni pacjenci zaczną go przyjmować w tej formie.

Atezolizumab, występujący pod nazwą handlową Tecentriq, jest lekiem immunoterapeutycznym, który wzmacnia układ odpornościowy pacjenta, aby wyszukiwał i niszczył komórki nowotworowe. Stosowany jest on w przypadku różnych rodzajów raka, w tym raka płuc, piersi, wątroby i pęcherza moczowego.

Każdego roku jest on podawany około 3600 pacjentom w Anglii. Oczekuje się, że większość z tych osób będzie teraz otrzymywać lek w postaci zastrzyku, natomiast dożylnie będzie podawany tym pacjentom, którzy przyjmują go wraz z chemioterapią.

Wprowadzenie po raz pierwszy na świecie tego leczenia będzie oznaczać, że setki pacjentów będą mogły spędzić mniej czasu w szpitalu, co zwolni cenny czas na oddziałach chemioterapii NHS. Utrzymanie najlepszej możliwej jakości życia pacjentów chorych na raka ma kluczowe znaczenie, więc wprowadzenie szybszych zastrzyków podskórnych będzie stanowić istotną różnicę - oświadczył prof. Peter Johnson, krajowy dyrektor NHS England ds. nowotworów.