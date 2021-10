Astronomowie wykryli zaskakujący sygnał radiowy, który nadlatuje do Ziemi ze środka Drogi Mlecznej. Fale nie pasują do żadnego znanego obiektu. "Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy" - powiedział naukowiec Ziteng Wang.

Zdjęcie Wszechświata wykonane przez kosmiczny teleskop Hubble’a / NASA / PAP/EPA

Wiele rodzajów kosmiczny ciał emituje elektromagnetyczne fale o różnych długościach - przypominają naukowcy z University of Sydney. Wraz z ogromnymi postępami radioastronomii rozwinęło się szerokie pole badań obiektów, które wysyłają fale radiowe - pulsarów, supernowych, czy wybuchów gwiazd. Obserwacje opisane na łamach "The Astrophysical Journal" przez badaczy z Australii i ich kolegów z inny państw trudno jest jednak wytłumaczyć.



Najdziwniejsze w odkrytym sygnale jest to, że ma silną polaryzację. Oznacza to, że światło oscyluje tylko w jednym kierunku, ale kierunek ten skręca z upływem czasu. Także jasność obiektu dramatycznie się zmienia - o czynnik 100. Sygnał przy tym losowo załącza się i wyłącza - mówi główny autor badania Ziteng Wang.



Najpierw myśleliśmy, że to pulsar - bardzo gęsta, obracająca się, martwa gwiazda - lub gwiazda, na której zachodzą silne erupcje. Jednak sygnał z nowego źródła nie pasuje do tego, czego byśmy się po tych obiektach spodziewali - opowiada ekspert.



Odkrycie to wynik programu badawczego Variables and Slow Transients (VAST), nakierowanego właśnie na poszukiwania nietypowych obiektów, prowadzone z pomocą teleskopu CSIRO's ASKAP w Australii.



ASKAP J173608.2-321635 i "kosmiczny bekacz"

Spoglądając w centrum galaktyki znaleźliśmy ASKAP J173608.2-321635 - nazwany tak od współrzędnych. Obiekt ten jest unikalny, najpierw był niewidoczny, potem stał się jasny, pociemniał i pojawił się ponownie. To bardzo niezwykłe zachowanie - opowiada prof. Tara Murphy, współautora publikacji.

Nietypowego obiektu nie dało się dostrzec w zakresie fal widzialnych. Kolejne niespodzianki przyniosły późniejsze badania z pomocą innych radioteleskopów. Sygnał np. wygasł w ciągu jednego dnia, mimo że wcześniej utrzymywał się tygodniami. Badacze są zdezorientowani, choć starają się znaleźć odpowiedzi.



Informacje, którymi dysponujemy ujawniają pewne wspólne cechy z inną nową klasą tajemniczych obiektów, znanych jako przejściowe obiekty radiowe centrum galaktyki (GCRT - Galactic Centre Radio Transients), do których należy jeden nazwany ‘kosmicznym bekaczem’ (ang. cosmic burper - przyp. red.) - mówi prof. David Kaplan z University of Wisconsin-Milwaukee.



Podczas gdy nasz nowy obiekt ASKAP J173608.2-321635 ma cechy w wspólne z GCRT, istnieją też różnice. Nie rozumiemy tak naprawdę tych źródeł, więc liczba tajemnic rośnie - dodaje.



Zobacz również: Teleskop sfotografował część największych planetoid w Układzie Słonecznym

Nowy radioteleskop

Być może nowych odpowiedzi dostarczą przyszłe badania potężniejszymi instrumentami. W czasie dekady powstanie transkontynentalny radioteleskop Square Kilometre Array (SKA). Będzie pozwalał na tworzenie dokładnych map nieba każdego dnia - zwraca uwagę prof. Murphy.



Spodziewamy się, że moc tego teleskopu pomoże nam rozwikłać zagadki takie jak związane z najnowszym odkryciem. Otworzy też jedocześnie ogromne przestrzenie kosmosu do badań w zakresie fal radiowych - podkreśla specjalistka.



Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac2360