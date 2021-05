Amerykańska agencja kosmiczna NASA opublikowała wyjątkowe zdjęcie, przedstawiające pełne energii centrum naszej galaktyki.

Zdjęcie zostało stworzone dzięki 370 obserwacjom, które zostały wykonane przez orbitujące obserwatorium rentgenowskie Chandra w ciągu ostatnich dwóch dekad. Kontrast obrazowi nadał również radioteleskop MeerKAT, który znajduje się w Afryce Południowej.

Na fotografii widzimy m.in. miliardy gwiazd i czarnych dziur, które znajdują się w samym centrum Drogi Mlecznej. NASA określa zdjęcie jako gigantyczna mozaika danych.

Zdjęcie, które powstało przez pandemię

Astronom Daniel Wang z University of Massachusetts Amherst przyznał, że pracował nad zdjęciem rok. Ze względu na pandemię koronawirusa dużo czasu spędzał wówczas w domu.

To, co widzimy na zdjęciu, to potężny lub energetyczny ekosystem w centrum naszej galaktyki - powiedział Wang.

Jest tam wiele pozostałości po supernowych, czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Każda kropka lub cecha rentgenowska reprezentuje źródło energii, z których większość znajduje się w centrum - dodał.

Galaktyczne, niemal buzujące energią centrum Drogi Mlecznej znajduje się 26 000 lat świetlnych od Ziemi.

