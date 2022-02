Kwas karnozowy - jeden z głównych związków chemicznych obecnych w wyciągu z liści popularnego zioła i przyprawy, rozmarynu może być przydatny w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - informują na łamach czasopisma "Antioxidants" badacze ze Scripps Research Institute i Tokyo University of Technology. Wyniki ich badań wskazują na to, że korzystne działąnie przeciw Covid-19 polega z jednej strony na blokowaniu procesu przyłączania się koronawirusów do komórek, z drugiej strony osłąbianiu nadmiernej reakcji zapalnej organizmu.

/ Shutterstock

Pandemia Covid-19 zmobilizowała wiele zespołów naukowych do poszukiwań leków, czy substancji chemicznych, których działanie mogłoby pomóc w walce z koronawirusem, zmniejszyć ryzyko zakażenia i złagodzić objawy choroby. Badacze z Kalifornii i Japonii postanowili sprawdzić, czy rozmaryn, stosowany w ziołolecznictwie od wieków, mógłby się do tego przydać. Wyniki ich badan wskazują, że owszem i to na dwa różne sposoby.

Eksperymenty wykazały, że obecny w wyciągu z rośliny kwas karnozowy może blokować oddziaływanie między białkiem S korony wirusa SARS-CoV-2, a receptorami ACE2, których używa do atakowania komórek organizmu. Dodatkowo jeszcze analiza wyników wcześniejszych badań wskazuje na to, że kwas karnozowy blokuje ścieżkę sygnałową istotną w rozwoju silnych procesów zapalnych towarzyszących zaawansowanej postaci Covid-19.

Jesteśmy przekonani, że kwas karnozowy lub substancje zoptymalizowane na jego bazie warto poddać dokładniejszym badaniom, bo dają szanse na potencjalnie tani, bezpieczny i skuteczny środek terapii Covid-19. Może się też okazać przydatny w przypadku innych chorób, w których istotne jest blokowanie procesów zapalnych - mówi współautor pracy, prof. Stuart Lipton, szef Neurodegeneration New Medicines Center przy Scripps Research Institute w La Jolla w Kalifornii.

Lipton wraz z swoim zespołem w 2016 roku odkrył, że kwas karnozowy uruchamia przeciwzapalną ścieżkę sygnałową Nrf2 i w mysich modelach może ograniczać skutki choroby Alzheimera, która wywołuje procesy zapalne. W najnowszej pracy, wraz z dr Takumi Satoh z Tokyo University of Technology przeanalizowali jego działanie w odniesieniu do komórek układu odpornościowego promujących reakcję zapalną w przypadku Covid-19. Ich zdaniem preparat na bazie rozmarynu może być przydatny nie tylko w ostrej fazie choroby, ale też przy łagodzeniu objawów tzw. długiego Covidu-19. Członek zespołu, dr Chang-ki Oh przeprowadził też szereg eksperymentów laboratoryjnych, w których potwierdził, że kwas karnozowy może blokować zdolność wirusa SARS-Cov-2 do przyłączania się do komórek, a jego skuteczność rośnie wraz ze wzrostem dawki.

Autorzy pracy twierdzą, że choć ich wyniki mają wstępny charakter, dają nadzieję na możliwość wykorzystania kwasu karnozowego w celach terapeutycznych. Substancja jest w normalnych warunkach bezpieczna i nieaktywna, dopiero po zetknięciu się z procesem zapalnym towarzyszącym chorobie, uruchamiają się jej terapeutyczne funkcje. To wtedy zaczyna modyfikować receptory ACE2 tak, by nie mogły się z nimi łączyć wirusy SARS-CoV-2. Potwierdzenie tego mechanizmu wymaga jednak dalszych badań.