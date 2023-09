Frank Rubio, astronauta NASA, który podczas swojego pierwszego lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną pobił amerykański rekord najdłuższego, nieprzerwanego pobytu na orbicie, wraca wreszcie na Ziemię. Wreszcie, bo jego lot planowano na pół roku, a wraz ze swoimi rosyjskimi kolegami Siergiejem Prokopiewem i Dmitrijem Petelinem krążył wokół Ziemi 371 dni. Dla Rosjan to nie jest rekord. Najdłuższy do tej pory lot kosmiczny - liczący sobie 437 dni - odbył na pokłądzie stacji Mir na przełomie 1994-95 roku kosmonauta Velerij Poljakow. To przedłużenia kosmicznej delegacji Rubio doprowadziła głośna awaria systemu chłodzenia statku Sojuz MS-22.

Astronauta NASA Frank Rubio / NASA / Materiały prasowe Rubio, Prokopiew i Petelin polecieli na orbitę na pokładzie statku Sojuz MS-22 21 września ubiegłego roku. Mieli pracować na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) przez pół roku. Niestety, 15 grudnia ich Sojuz miał awarię, doszło do rozszczelnienia systemu chłodzącego statku i wycieku płynu. Uznano, że załoga nie może wracać na Ziemię na jego pokładzie. Zastępczy Sojuz MS-23 został wysłany na orbitę bez załogi, przycumował do ISS 25 lutego. Rubio, Prokopiew i Petelin nie mogli jednak po upływie planowanego czasu ich misji wracać na Ziemię, bo kolejna załoga, która miała przejąć ich obowiązki, nie była jeszcze gotowa i musiała czekać na przygotowanie kolejnego Sojuza. Ostatecznie astronautka NASA Loral O'Hara i kosmonauci Oleg Kononienko i Nikołaj Chub dotarli na orbitę na pokładzie Sojuza MS-24 15 września. Sojuz MS-23 z Rubio, Prokopiewem i Petelinem odłączy się od modułu Priczał Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dziś o 9:54 czasu polskiego. Lądowanie zaplanowano w Kazachstanie na 13:17. Do tego czasu załoga okrąży Ziemię w sumie 5963 razy i przeleci ponad 250 milionów kilometrów. Zobacz również: Sztuczna inteligencja na tropie obcego życia Po lądowaniu astronauta i kosmonauci polecą do Karagandy, po czym Rubio wsiądzie do samolotu NASA i odleci do Houston. Rubio pobił już dotychczasowy amerykański rekord długości lotu kosmicznego, stając się pierwszym astronautą NASA, który spędził na orbicie ponad rok. Dotychczasowy rekord, wynoszący 355 dni, ustanowił Mark Vande Hei. Rubio, Prokopiew i Petelin są już w gronie zaledwie 7 osób, które nieprzerwanie w kosmosie spędziły ponad rok. Podczas roku spędzonego na orbicie członkowie Załogi 69 między innymi odbyli 6 spacerów kosmicznych, wprowadzając modyfikacje systemów zasilania ISS. Pracowali też nad planami awaryjnej ewakuacji z orbity, gdyby była konieczna w chwili, gdy jeszcze nie było zastępczego Sojuza. Sam Rubio wykonywał między innymi eksperymenty z hodowlą pomidorów bez gleby, prowadził badania wpływu mikrograwitacji na ekspresję genów bakterii Bacillus subtilis, testował możliwość tworzenia zastępczych organów z pomocą drukarki 3D. Jego przedłużoną misję wykorzystano też do badania wpływu długotrwałej nieważkości na zdrowie astronauty. Zobacz transmisję: Wideo youtube Zobacz również: Są sprzymierzeńcami rolników. Badanie pokazuje ich kolosalne znaczenie

Grobowiec Maja znaleziony pod Palenque. Pochowany był kimś znacznym Opracowanie: Joanna Potocka