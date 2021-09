Zapraszamy na debatę Przystanek IDEA - Młodzi sprawczy? w ramach cyklu wydarzeń Przystanek IDEA. Podczas rozmów zabiorą głos młodzi, których głos jest słyszalny i inspiruje do działania. Początek spotkania o 16:30.

Udział w debacie wezmą:

Dominika Lasota z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego,

Jakub Piznel, młodszy analityk Polityka Insight

Zuzanna Karcz członkini Rady Programowej OEES,

Mateusza Płaskonkę, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,

moderatorem debaty będzie Michał Dobrołowicz, dziennikarz i reporter RMF FM







"W obecnych czasach z łatwością możemy zauważyć, iż w Polsce duża część społeczeństwa nie dysponuje żadną siłą polityczną, a ich prośby są ignorowane. Młodzi ludzie stanowią przyszłość naszego kraju, a niedopuszczanie ich do głosu to sytuacja wręcz paradoksalna. Z obserwacji wynika, że osobom na wyższych stanowiskach i pracującym w swoim zawodzie już długi czas brakuje odwagi, by mierzyć się z nowymi ideami współczesnego społeczeństwa" - piszą na swojej stronie organizatorzy

"Ludzie uwielbiają tworzyć pozorne zmiany, które w rzeczywistości są tylko przykrywką, a wszystko pozostaje po staremu. Takie działania to tokenizm, czyli fałszywe wrażenie, które polega na włączaniu przedstawicieli mniejszości do grupy, nie oferując im przy tym zasadniczej władzy" - dodają.

"W całej tej sytuacji brakuje spojrzenia na kraj w wieloletniej perspektywie. Żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, w którym grupa najstarszych mieszkańców będzie siłą rzeczy stawiana na piedestale. Zadaniem każdego z nas jest tę dysproporcję wyrównać, uwzględniając młode pokolenia w interesach naszej codzienności, bo to od nich zależy nasza przyszłość."