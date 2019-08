Intensywnie pracujesz umysłowo, potrzebujesz chwili przerwy, by się nieco zresetować i zregenerować umysł? Nie sięgaj po smartfona, on ci nie pomoże - przekonują na łamach "Journal of Behavioral Addictions" naukowcy z Rutgers University. Przeprowadzone przez nich badania pokazują, że ze smartfonem w ręku raczej nie odpoczniemy, nasz mózg sie nie zrelaksuje i co za tym idzie, po tej przerwie praca wcale nie pójdzie nam łatwiej.

REKLAMA