Z Centrum Kosmicznego Satish Dhawan w Indiach wystartowała dziś misja Europejskiej Agencji Kosmicznej Proba-3. Jej celem jest demonstracja technologii precyzyjnego lotu w formacji dwóch satelitów. Projekt ten stanowi istotny krok naprzód w technologii kosmicznej, a jego realizacja nie byłaby możliwa bez zaangażowania polskich instytucji i firm, takich jak Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), Sener Polska, GMV, N7 Space, Creotech Instruments.

Schemat eksperymentów sondy Proba-3 / ESA - P. Carril / Materiały prasowe

Wirtualny teleskop do badania korony słonecznej

Misja Proba-3 to dwa niezależne satelity - Coronagraph Spacecraft (CSC) oraz Occulter Spacecraft (OSC) - które będą poruszać się w formacji, tworząc teleskop o długości 144 metrów. Satelity będą pracować w pełni autonomicznie, precyzyjnie utrzymując wzajemną odległość na poziomie milimetrów, co umożliwi blokowanie światła słonecznego przez tarczę na jednym z satelitów i obserwację korony słonecznej przez instrumenty na drugim.

Proba-3 to także laboratorium w przestrzeni kosmicznej, w którym testowane będą nowatorskie algorytmy nawigacji i sterowania, m.in. systemy nawigacji względnej GPS. Wyniki eksperymentów znajdą zastosowanie w przyszłych misjach kosmicznych, takich jak Mars Sample Return czy deorbitacja satelitów z niskiej orbity okołoziemskiej.

Kluczowa rola polskich naukowców i inżynierów

Misja nie byłaby możliwa bez wsparcia polskich instytucji i firm. Jedną z ich jest Centrum Badań Kosmicznych PAN, czyli najważniejszy polski instytut zaangażowany w misję Proba-3. Odpowiada za projekt i integrację kluczowych komponentów koronografu - głównego instrumentu naukowego misji.

Kluczową rolę odegrała także firma Sener Polska, która dostarczyła mechanizmy odpowiedzialne za rozłożenie paneli słonecznych i dostarczanie energii do działania koronografu. Polski oddział GMV opracował za to oprogramowanie do nawigacji względnej (relative GPS), które umożliwia precyzyjne pozycjonowanie satelitów względem siebie.

Solar Array Hold Down and Release Mechanism dostarczone przez firmę Sener Polska / Materiały prasowe

Firma N7 Space wspierała misję Proba-3, dostarczając oprogramowanie aplikacyjne kontrolujące kamerę rejestrującą nigdy wcześniej nieobserwowane fotony. Zaś Creotech Instruments odpowiedzialne było za zaprojektowanie części sterownika koronografu oraz opracowanie dla niego modułu lotnego.

Przełomowa misja z udziałem Polski

Proba-3 to przykład doskonałej współpracy międzynarodowej, w której polskie instytucje i firmy odegrały kluczową rolę. Dzięki zaawansowanym technologiom, opracowanym przez polskich inżynierów, misja otworzy nowe możliwości dla badań kosmicznych oraz przyczyni się do dalszego rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i Europie.

Misja Proba-3 jest dowodem na to, jak polski sektor kosmiczny potrafi wnieść kluczowy wkład w najbardziej zaawansowane projekty technologiczne ESA. Dzięki zaangażowaniu naszych naukowców i inżynierów Polska zaznacza swoją obecność w czołówce europejskich innowacji kosmicznych. Inwestycje w rozwój technologii kosmicznych zawsze przynoszą korzyści nie tylko w kontekście międzynarodowym, ale także dla rozwoju gospodarczego i technologicznego kraju. To wydarzenie to kolejny krok w tym kierunku - powiedział Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, Grzegorz Wrochna.