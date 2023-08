Nowe badania genetyczne "Ötziego", zrobione przez naukowców słynnego niemieckiego instytutu Plancka, wskazują na to, że miał on anatolijskich przodków, po których odziedziczył ciemną karnację. "Człowiek lodu" zaczynał już łysieć, miał predyspozycje do cukrzycy i niedowagę.