W czasopiśmie „Science” ukazał się raport, w którym naukowcy apelują o stworzenie globalnego traktatu o zakończeniu produkcji nowego, dziewiczego plastiku do 2040 roku. To ambitny pomysł. Zdaniem ekspertów to rozwiązanie jest jednak niezbędne, aby uniknąć negatywnego, a często nawet i nieodwracalnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko naturalne.

