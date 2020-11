Chiny wysyłają kolejną misję na Księżyc. Po 21:00 polskiego czasu z bazy kosmicznej w prowincji Hainan wystartuje- na pokładzie rakiety Long March-5Y - bezzałogowa sonda Chang'e-5. Jej zadaniem będzie lądowanie na Srebrnym Globie, pobranie i przyniesienie z powrotem na Ziemię około 2 kilogramów księżycowego gruntu. W ten sposób Chiny chcą dołączyć do Stanów Zjednoczonych i Rosji - jedynych krajów, którym się to wcześniej udało. To kolejny etap chińskiego programu kosmicznego po tym, jak w styczniu ubiegłego roku sonda Chang'e-4 jako pierwsza w historii wylądowała na ciemnej stronie Księżyca.

Zdjęcie ilustracyjne /Pixabay

