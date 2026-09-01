Terapie niestandardowe w medycynie. „To coś więcej niż leczenie”

RMF24

Terapie niestandardowe w medycynie to nowatorskie metody wspomagające tradycyjne leczenie. Pomagają w szybszym powrocie do zdrowia i poprawiają samopoczucie pacjentów. „Są pomostem pomiędzy leczeniem szpitalnym, a pełnym usprawnieniem i wyjściem do społeczeństwa” – mówi Magdalena Gawlikowska-Konik, kierownik Działu Fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. W Polsce prowadzone są m.in. dogoterapia, muzykoterapia, terapia ogrodem.

Hortiterapia – rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy – jest innowacyjną metodą uzupełniającą rehabilitację pacjentów. Wykorzystuje terapeutyczne walory pracy ogrodniczej, roślin i przestrzeni ogrodu.

Hortiterapia – rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy – jest innowacyjną metodą uzupełniającą rehabilitację pacjentów. Wykorzystuje terapeutyczne walory pracy ogrodniczej, roślin i przestrzeni ogrodu. / materiały prasowe

Współczesna medycyna coraz częściej sięga po metody, które wykraczają poza tradycyjne leczenie farmakologiczne czy rehabilitację. Dogoterapia, muzykoterapia i hortiterapia to przykłady terapii niestandardowych, które wykorzystują kontakt ze zwierzętami, muzyką oraz naturą, by wspierać zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne.

Choć nie zastępują leczenia konwencjonalnego, mogą być jego wartościowym uzupełnieniem – pomagając zmniejszać napięcie, poprawiać samopoczucie, wspierać rozwój i ułatwiać powrót do sprawności.

fizjoterapeutka w gabinecie medycznym

Hortiterapia, czyli leczenie ogrodem

Nowatorską terapię ogrodniczą, która ma wspomagać proces rehabilitacji niepełnosprawnych ruchowo dzieci wprowadził m.in. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie we współpracy z tamtejszym Uniwersytetem Rolniczym i Ogrodem Botanicznym.

Pomysł powstał dlatego, że cały czas szukamy nowych dróg uzupełnień medycznych. Już Hipokrates mawiał, że przyroda jest lekarstwem w każdej chorobie i tego się trzymamy. Stanisław Stępniewski, Dyrektor Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Zajęcia z hortiterapii prowadzone są m.in. w ogrodzie sensorycznym przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, który jest częścią Szpitala św. Ludwika.

Doznania sensoryczne, obserwowanie roślinności, poznawanie aromatu ziół i kwiatów w założeniu ma obniżyć stres, poprawić nastrój i przywrócić równowagę psychiczną. Ta forma rehabilitacji stanowi doskonałe uzupełnienie procesu leczenia i pomimo niepełnosprawności ruchowej pozwala na obserwację natury za pomocą wszystkich zmysłów – wzroku, dotyku, węchu, słuchu i smaku – tłumaczy Jadwiga Czeczótko – Prezes Fundacji Zdrowie Dziecka, która współorganizuje zajęcia z hortiterapii w MCR w Radziszowie.