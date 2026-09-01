Terapie niestandardowe w medycynie. „To coś więcej niż leczenie”

Współczesna medycyna coraz częściej sięga po metody, które wykraczają poza tradycyjne leczenie farmakologiczne czy rehabilitację. Dogoterapia, muzykoterapia i hortiterapia to przykłady terapii niestandardowych, które wykorzystują kontakt ze zwierzętami, muzyką oraz naturą, by wspierać zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne.
Choć nie zastępują leczenia konwencjonalnego, mogą być jego wartościowym uzupełnieniem – pomagając zmniejszać napięcie, poprawiać samopoczucie, wspierać rozwój i ułatwiać powrót do sprawności.
Hortiterapia, czyli leczenie ogrodem
Nowatorską terapię ogrodniczą, która ma wspomagać proces rehabilitacji niepełnosprawnych ruchowo dzieci wprowadził m.in. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie we współpracy z tamtejszym Uniwersytetem Rolniczym i Ogrodem Botanicznym.
Pomysł powstał dlatego, że cały czas szukamy nowych dróg uzupełnień medycznych. Już Hipokrates mawiał, że przyroda jest lekarstwem w każdej chorobie i tego się trzymamy.
Stanisław Stępniewski, Dyrektor Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
Zajęcia z hortiterapii prowadzone są m.in. w ogrodzie sensorycznym przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, który jest częścią Szpitala św. Ludwika.
Doznania sensoryczne, obserwowanie roślinności, poznawanie aromatu ziół i kwiatów w założeniu ma obniżyć stres, poprawić nastrój i przywrócić równowagę psychiczną. Ta forma rehabilitacji stanowi doskonałe uzupełnienie procesu leczenia i pomimo niepełnosprawności ruchowej pozwala na obserwację natury za pomocą wszystkich zmysłów – wzroku, dotyku, węchu, słuchu i smaku – tłumaczy Jadwiga Czeczótko – Prezes Fundacji Zdrowie Dziecka, która współorganizuje zajęcia z hortiterapii w MCR w Radziszowie.