Znamy daty tegorocznej edycji Festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Święto kina niezależnego odbędzie się od 11 do 20 czerwca 2021. Najlepsze autorskie filmy z całego świata, fascynujące rozmowy, pytania, które trafiają w sedno i odpowiedzi otwierające kolejne wątki, a to wszystko w duchu powrotu do kin. Naszymi przewodnikami po współczesnym świecie będą reżyserki i reżyserzy, którzy stawiają na mocne kino i nie boją się eksperymentów. Magia wielkiego ekranu wraca i przypomina o swojej sile.

