Jutro, 9 listopada, w Los Angeles niezwykły przedoscarowy koncert "Deadline's Sound & Screen". Muzyka z polskiej animacji malarskiej "Chłopi" zabrzmi obok tej z filmów "Napoleon" czy "Barbie". "Potężne wydarzenie, wielkie przeżycie! Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że zaprezentujemy piękne słowiańskie brzmienia" - mówi w RMF FM Łukasz L.U.C. Rostkowski, autor muzyki do polskiego filmu.

/ Materiały prasowe

10-minutowy fragment ścieżki dźwiękowej z "Chłopów" zagra w Los Angeles orkiestra symfoniczna na żywo. Obok tej z "Napoleona" Ridleya Scotta, "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese czy "Barbie" Grety Gerwig. Bezpośrednio po koncercie odbędzie się Q&A z kompozytorami, w tym gronie będą m.in Mark Graham, Mark Ronson, Michael Giacchino, Diane Warren, a także Polak Łukasz L.U.C. Rostkowski.

Animacja malarska "Chłopi" w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana zebrała w polskich kinach ponad milionową widownię. To nie tylko najlepszy polski film tegorocznego box office, ale też jedyna rodzima produkcja, która przekroczyła milion widzów. Obraz jest kandydatem Polski do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy", zdecydowała o tym Polska Komisja Oscarowa. Ale twórcy liczą też na nominację za ścieżkę dźwiękową, autorstwa Łukasza L.U.C. Rostkowskiego i Rebel Babel Film Orchestra. Muzyka powalczy o nominację w kategorii Best Original Score.

Płyta do filmu "Chłopi" niedawno miała swoją premierę. W nagraniach pod batutą L.U.C.'a występują Kayah, Ralph Kamiński, Laboratorium Pieśni, Dagadana, Małgorzata Kożuchowska, Julia Wieniawa i wielu innych. Najbardziej charakterystycznym wizualnie elementem albumu są wycinanki przygotowane przez Michała Janickiego. Drugi singiel z płyty, "Koniec lata", powstał we współpracy z Kwiatem Jabłoni, Karoliną Skrzyńską i Belą Komoszyńską z Sorry Boys. To najbardziej współczesny utwór w filmie, ale tak, jak cały soundtrack, nagrany głównie za pomocą instrumentów historycznych i akustycznych.

Wideo youtube

Pierwszy singiel z płyty "Chłopi" zatytułowany jest "Jesień - Tańcuj" i bije rekordy popularności w Internecie.