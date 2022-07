Do kin w ten weekend wchodzi oczekiwany "Thor: Miłość i grom" z tytułową rolą Chrisa Hemswortha. Jest też meksykańsko-polska koprodukcja "Słabsze ogniwo", w której Jacek Poniedziałek zagrał jedną z głównych postaci.

Natalie Portman podczas sesji zdjęciowej promującej film "Thor: Miłość i grom". / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Nowy Thor

Za każdym razem, gdy gram tę postać, to jest to dla mnie wielka, niemal dziecięca radość. I za każdym razem, gdy wracam do niej, to przypominam sobie miłość fanów do tej postaci - mówi filmowy Thor, czyli Chris Hemsworth.

Bóg Burzy i Piorunów chce tym razem znaleźć wewnętrzny spokój. Ale nie może pójść na emeryturę, bo galaktyczny zabójca, czyli Rzeźnik Bóstw chce wymordować wszystkich bogów. Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą dziewczynę, Jane Foster.

Obsada nowej produkcji jest imponująca. Oprócz Chrisa Hmswortja są w niej również Natalie Portman jako Jane Foster vel Potężna Thor, Christian Bale w roli Gorra, Rzeźnika Bogów, Russell Crowe jako Zeus, Tessa Thompson gra Królową Walkirię, a Korga zagrał reżyser tego filmu Taika Waititi.

"Słabsze ogniwo"

To jest z kolei o utrzymany w klimacie dreszczowca film z Jackiem Poniedziałkiem w jednej z głównych ról. Polski aktor gra szkolnego profesora.

Na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji "Słabsze ogniwo" dostało nagrodę za najlepsze zdjęcia. Reżyserem jest pochodzący z Mexico City Joaquín del Paso, który studiował w Szkole Filmowej w Łodzi.

Film oparty jest do pewnego stopnia na osobistych doświadczeniach reżysera, który jako młody chłopak uczęszczał do elitarnej szkoły dla chłopców. W "Słabszym ogniwie" opowiada widzom o uczniach prestiżowej, meksykańskiej, katolickiej szkoły dla chłopców, którzy co roku udają się na specjalnie przygotowany dla nich obóz integracyjny za miastem. Doskonalą swój rozwój fizyczny i moralny. Chłopcy o różnej wrażliwości próbują znaleźć swoje miejsce w tej elitarnej i hermetycznej społeczności.

W swoim drugim w karierze filmie del Paso pokazuje niebezpieczny związek między władzą i religią, złożone mechanizmy zbiorowej manipulacji i to jak łatwo rodzi się niebezpieczna masowa histeria.

Autorami muzyki do filmu są Michael Stein i Kyle Dixon, twórcy ścieżki dźwiękowej do serialu "Stranger Things".

