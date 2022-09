Na festiwalu filmowym w Wenecji dziś premiera najnowszego westernu Waltera Hilla. W głównej roli w filmie „Dead for a Dollar” - „Martwy za dolara”, wystąpił Christoph Waltz.

Christoph Waltz / Hahn Lionel/ABACA/ / PAP/Abaca

Walter Hill to twórca takich filmów jak m.in. "Wojownicy" czy "48 godzin". 30 września western "Dead for a Dollar" trafi do kin i na platformę streamingową. 6 września będzie miał premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Bohaterem filmu "Dead for a Dollar" jest doświadczony łowca nagród Max Borlund (w tej roli Christoph Waltz). Przybywa do Meksyku, by ma odnaleźć Rachel Kidd (Rachel Brosnahan), żonę bogatego biznesmena porwaną przez czarnoskórego żołnierza. Tu ponownie na jego drodze staje zawodowy oszust i kryminalista Joe Cribbens (Willem Dafoe), którego Borlund przed laty pomógł wsadzić do więzienia. Finalnie łowcę czeka walka o zachowanie własnego honoru.

Kiedy byłem mały, razem z bratem w każdy weekend chodziliśmy do kina. Podobały mi się musicale i komedie, ale to westerny były moimi ulubionymi filmami. Zawsze podziwiałem ich elegancką prostotę. Jestem zainteresowany ludźmi, którzy żyli w pierwotnych warunkach i stawali przed skomplikowanymi problemami, które musieli rozwiązywać bez pomocy władzy - mówił Hill w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter".