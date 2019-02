Wiemy już, kto w maju pojedzie na Eurowizję w Tel Awiwie. Telewizja Polska zrezygnowała w tym roku z Krajowych Eliminacji, powierzając wybór reprezentanta Polski specjalnie powołanej Komisji Konkursowej.

Jak podano na oficjalnej stronie Konkursu Piosenki Eurowizji, zespół Tulia pojedzie na Eurowizję do Izraela, gdzie będzie reprezentował Polskę. Zespół, który tworzą Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak, powstał w 2017 roku i wykonuje muzykę folkową. Tulia zyskała dużą popularność dzięki coverowi utworu "Enjoy the Silence" z repertuaru Depeche Mode. Później coverowała także piosenki takie jak "Nieznajomy" Dawida Podsiadły czy "Nothing Else Matters" Metalliki. Na albumie "Tulia" znalazły się zarówno folkowe wersje wielkich hitów jak i oryginalne utwory zespołu. Płyta pokryła się w Polsce platyną.

Tulia będzie reprezentować Polskę na Eurowizji w Tel Awiwie. Konkurs w Izraelu odbędzie się w maju tego roku. O wysłaniu Tulii na Eurowizję w Izraelu zadecydowała Telewizja Polska, która zrezygnowała w tym roku z organizowania otwartych preselekcji.

W tym roku zrezygnowano z Krajowych Eliminacji, a wybór reprezentanta Polski pozostawiono specjalnie powołanej Komisji Konkursowej. Ta miała za zadanie wyłonić spośród nadesłanych zgłoszeń najlepsze.

Eurowizja 2019 w Izraelu

Dzięki wygranej Netty Barzilai z utworem "Toy" na ubiegłorocznej Eurowizji w Lizbonie, w tym roku konkurs odbędzie się w Izraelu. Miastem, które go zorganizuje, został wybrany Tel Awiw. Podobnie jak w poprzednich latach, Eurowizja będzie podzielona na dwa półfinały, które odbędą się kolejno 14 i 16 maja. Wiemy już, że polska piosenka zostanie zaprezentowana w pierwszym półfinale. Wielki finał tegorocznej rywalizacji odbędzie się 18 maja 2019 roku. Wówczas poznamy zwycięzcę już 64. Konkurs Piosenki Eurowizji.