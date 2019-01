Kraków - zdradził dyrektor generalny EBU, które miasto będzie gospodarzem Eurowizji Junior 2019. Na tę chwilę nie znamy daty tego wydarzenia. Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci najprawdopodobniej odbędzie się w listopadzie.

To prawda, TVP będzie organizatorem Konkursu Eurowizji dla Dzieci. Konkurs ten rozwija się z roku na rok, jeżeli chodzi o publiczność, liczbę uczestników, jeżeli chodzi o jakość. To jest bardzo istotne wydarzenie. Cały czas zastanawiamy się, jak pozyskać młodych odbiorców, a tutaj mamy platformę, dzięki której możemy zyskać miliony, a nawet dziesiątki milionów młodych odbiorców w całej Europie. Jest to fantastyczne wydarzenie, które odbędzie się w Krakowie i nie mogę się doczekać - miał powiedzieć Noel Curran, dyrektor generalny EBU.

Historyczny sukces: Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior

5 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi odbył się 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci, w którym Polskę reprezentowała Roksana Węgiel z utworem "Anyone I Want To Be". W konkursie rywalizowało dwadzieścia państw. Polka wystąpiła jako ostatnia. Na mińskiej scenie wystąpili kolejno reprezentanci: Ukrainy, Portugalii, Kazachstanu, Albanii, Rosji, Holandii, Azerbejdżanu, Białorusi, Irlandii, Serbii, Włoch, Australii, Gruzji, Izraela, Francji, Macedonii, Armenii, Walii, Malty i Polski.

Wasz zespół był znakomity, w pełni profesjonalny i stworzył znakomite show. W pełni zasłużyliście na zwycięstwo. Jesteśmy z ciebie dumni - mówił Jon Ola Sand, szef Eurowizji.

Koncert finałowy odbył się w Mińsku w hali Mińsk-Arena, gdzie zgromadziło się ponad 15 tys. widzów.

Prezydent pogratulował Roksanie Węgiel zwycięstwa

"Droga Roksano, z całego serca Ci gratulujemy i dziękujemy!!! Pięknie reprezentowałaś Polskę w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości! Brawo!!!" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Polska w konkursie Eurowizji Junior

Wcześniej Polska uczestniczyła w Eurowizji Junior czterokrotnie. Podczas debiutu w 2003 roku reprezentantka naszego kraju zajęła ostatnie - 16. miejsce, zdobywając zaledwie trzy punkty. Rok później Polska zdobyła tyle samo punktów, zajmując miejsce 17. Nasz kraj na Eurowizję dla dzieci powrócił dopiero w 2016 roku, kiedy reprezentantka Polski uplasowała się na 11. pozycji z 60 punktami. W ubiegłym roku na Eurowizji dla Dzieci Polska zajęła 8. miejsce, zdobywając 138 punktó



Autor: Monika Turek