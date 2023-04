​Powieść wojenna, romans z wątkiem obyczajowym i traktat filozoficzny. Kolaż tych gatunków znajdziecie w nowej książce "Amerykanka". Jej autorem jest Wojciech Dutka, pisarz i uczący młodzież historyk. "Moja bohaterka jest kobietą, która jest świadoma swoich wyborów. (...) Dla mnie pisanie tej powieści było o tyle trudne i o tyle nowe, że bohaterami wszystkich moich dotychczasowych książek byli mężczyźni" - mówi w RMF FM autor.

/ Materiały prasowe

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Wojciechem Dutką

"Żyjemy w epoce, w której historia kobiet przebija się do mainstreamu (...) Moja bohaterka Jane wyjeżdża do Niemiec w połowie lat 30. Dopiero co skończyła się w Ameryce prohibicja, aktorki amerykańskie właśnie zaczęły grywać główne role za dość dobre pieniądze, a na Uniwersytecie Harvarda nie było zbyt wielu kobiet. A ona wyjeżdża do Europy i konfrontuje się z historią" - dodaje pisarz.

Swoją bohaterkę przenosi z nowego do starego świata. Z Ameryki do Europy. Do trzech kręgów piekła. Jak opowiada w rozmowie w RMF FM, pierwszy krąg to są Niemcy 1936 roku, roku podwójnej olimpiady. Zimowa odbyła się w Garmisch-Partenkirchen, a letnia w Berlinie. Tam Jane uwikła się w nieszczęśliwy romans. Potem będzie Francja, która wciąż jeszcze jest centrum intelektualnym Europy. Jane trafia też do trzeciego kręgu piekła, czyli byłej Jugosławii.

Dlaczego polski pisarz pisze książkę o koszmarze obozu w Jasenovacu? "W polskiej literaturze pop, z której ja się wodzę i której ja się nigdy nie wstydziłem, mamy możliwość mówienia o rzeczach bardzo ważnych dla historii (...) uważam, że literatura popularna stała się właściwym naszym czasom medium do roztrząsania sporów o historię (...) oczywiście koszmaru II wojny światowej Holokaustu na Żydach i Romach nie można bagatelizować i nie można tego zbanalizować" - mówi w RMF FM Wojciech Dutka.

Autor chętnie opowiada w swoich książkach o mało znanych faktach z historii. "Uważam, że literatura ma ocalać i literatura ma zmuszać do dyskusji" - podkreśla. Zwraca też uwagę na to, że warto kłócić się o historię i warto zwracać uwagę na postaci zapomniane.

W rozmowie w RMF FM Wojciech Dutka opowiedział też m.in. o prawdziwych postaciach występujących w powieści "Amerykanka", o tym, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, ale też o dostosowaniu listy lektur do wymiaru intelektualnego i wrażliwości współczesnego nastolatka. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa LIRA.