Wieczorem podczas uroczystej gali otwarcia pokaz "Kamerdynera" w reżyserii Filipa Bajona rozpocznie 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Będzie to jednocześnie pierwszy pokaz Konkursu Głównego. "To jest film o takim kundlu. O chłopaku, który nie wie, kim jest. Czy jest synem koniuszego czy może jednak barona? Czy jest Kaszubem, Polakiem, a może Niemcem?" - mówi w RMF FM o swoim bohaterze grający główną rolę Sebastian Fabijański.

Aktor podkreśla, że w jego bohaterze, tytułowym kamerdynerze, jest jakaś tajemnica. Ten jego dualizm jest dla mnie fascynujący. I to, jak może zachowywać się człowiek, który cały czas czuje się jak nie u siebie - mówi w RMF FM Fabijański.

To było spore wyzwanie - mówi z kolei o pracy nad rolą. Zarówno nauka kaszubskiego, jak i nauka gry na fortepianie. Ale to są takie bonusy, które przynosi mój zawód do mojego życia. To przyniosło mi wiele nowych, pięknych emocji i to już ze mną zostanie - dodaje aktor. Chciałbym, żeby ten film przyniósł tęsknotę za tym, co było (...) powinniśmy wracać tam, skąd jesteśmy, skąd się wywodzimy - mówi w RMF FM Sebastian Fabijański.

"Kamerdyner" to historia Mateusza Krola, kaszubskiego chłopca, który po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę Gerdę von Krauss. Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka von Kraussów Marita. Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest kaszubski patriota Bazyli Miotke, który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce Kaszub na mapie Polski, a potem buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię.





Traktat wersalski, który daje Polsce niepodległość, sprawia, że von Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszyscy bohaterowie czują, że świat, który znali, wkrótce diametralnie się zmieni. Wśród żyjących obok siebie Kaszubów, Polaków i Niemców narasta niechęć i nienawiść. Wybucha II wojna światowa. W Lasach Piaśnickich naziści dokonują mordu na ludności cywilnej - pierwszego ludobójstwa tej wojny.

W filmie grają też Janusz Gajos, Marianna Zydek, Adam Woronowicz, Anna Radwan, Borys Szyc, Łukasz Simlat, Daniel Olbrychski, Kamilla Baar-Kochańska, Marcel Sabat, Diana Zamojska oraz Sławomir Orzechowski.

"Kamerdyner" 17 września otworzy 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 21 września trafi do kin w całej Polsce.

