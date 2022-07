Bruce Willis, który w marcu zdecydowała o zakończeniu kariery, po przerwie pokazał się w mediach społecznościowych. Nagranie z udziałem aktora opublikowała na Instagramie jego żona. Widać na nim 67-letniego gwiazdora na dachu wieżowca Fox Plaza - czyli w miejscu świetnie znanym fanom "Szklanej pułapki".

Bruce Willis / JOHN ANGELILLO / PAP/EPA

15 lipca minęły 34. taka od premiery "Szklanej pułapki". To z tej okazji pojawiło się nagranie opatrzone podpisem "Na dachu Nakatomi Plaza 34 lata później".

Widać na nim, jak Bruce Willis opiera się o barierkę i podziwia widoki. Następnie widzimy zbitkę scen pochodzących ze "Szklanej pułapki".

Film spotkał się z entuzjastyczną reakcją fanów aktora, który w ostatnim czasie nie udziela się publicznie.

67-letni Bruce Willis zakończył karierę

W marcu rodzina Bruce’a Willisa poinformowała, że legendarny aktor kończy karierę. Przyczyną takiej decyzji są problemy zdrowotne 67-latka. U Willisa zdiagnozowano afazję.

Niesamowici fani Bruce’a, jako rodzina chcielibyśmy podzielić się informacją, że nasz ukochany Bruce doświadcza pewnych problemów zdrowotnych i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, chorobę, która wpływa na jego zdolności poznawcze. W związku z tą sytuacją, po sporym namyśle, Bruce kończy swoją karierę, która tak wiele dla niego znaczyła - napisano w oświadczeniu.

Afazja to częściowe lub całkowite zaburzenie mowy u człowieka.

Sama afazja nie jest jednostką chorobową. To grupa objawów, które wywoływane są uszkodzeniem mózgu. Niestety może wystąpić nagle albo być nabyta.

Afazja powoduje, że pacjent traci zdolność mówienia. Wyróżnia się afazję ruchową - gdy chory nie jest w stanie się wypowiedzieć, afazję czuciową - gdy chory nie rozumie, co się do niego mówi oraz afazję ruchowo-czuciową, gdy pacjent nie potrafi się wypowiadać, ani nie rozumie, co do niego się mówi.

Najczęstszą przyczyną afazji jest udar mózgu.