Bułgarskie służby specjalne przejęły obraz słynnego amerykańskiego abstrakcjonisty Jacksona Pollocka. Dzieło sztuki trafiło w ręce międzynarodowej sieci przemytników.

Pollock "Numer 31"/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Operacja była prowadzona w Bułgarii i Grecji, w tym na Krecie. Zatrzymano trzech obywateli Grecji i jednego Bułgara.

Pięć innych obrazów wybitnych artystów zostało zabezpieczonych podczas równoległych operacji greckiej policji na Krecie iw Atenach.



Minister kultury Najden Todorow poinformował w wywiadzie dla radia publicznego, że obraz znaleziono kilka tygodni temu i przekazano go ekspertom z krajowej galerii sztuk pięknych, którzy potwierdzili jego autentyczność. Wiadomo, że obraz powstał w 1949 roku.



Według ekspertów cena dzieła Pollocka na aukcjach międzynarodowych może sięgać od 50 do 56 mln dolarów.



Operację służb specjalnych przeprowadzono wspólnie z Europolem. MSW nie podało jednak informacji dotyczących pochodzenia obrazu i nie wyjaśniło, w jaki sposób trafił on w ręce przemytników.