Monumentalna realizacja Magdaleny Abakanowicz „Tłum III” może okazać się największą pod względem wartości aukcją rzeźby w historii polskiego rynku - zapowiada DESA Unicum.

"Tłum III" Magdaleny Abakanowicz / Maciej Kulczyński / PAP

Spośród wystawionych dzieł na aukcji "Rzeźba i Formy Przestrzenne", najwyższą cenę może uzyskać dzieło Magdaleny Abakanowicz "Tłum III", którego wartość wyceniona jest na 12-18 mln zł - poinformowali organizatorzy wydarzenia z Domu Aukcyjnego DESA Unicum.



Gdyby praca Abakanowicz została sprzedana za taką cenę, aukcja, która odbędzie się 21 października, może okazać się największą pod względem wartości aukcją rzeźby w historii polskiego rynku sztuki i najdroższą sprzedaną pracą Abakanowicz na świecie.



Dzieło jednej z największych polskich artystek wystawiane było w Stanach Zjednoczonych i Japonii, a ostatnio sfotografowane zostało w niezwykłej przestrzeni Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Miłośnicy twórczości Magdaleny Abakanowicz mogą zobaczyć "Tłum III" na wystawie w DESA Unicum.

Rzeźba składa się z 50 figur

Skupiska androgenicznych, pozbawionych głów i tożsamości postaci to motyw przewodni twórczości Magdaleny Abakanowicz. Pełen rozmachu "Tłum III" z 1989 roku jest kulminacją serii, nad którą światowej sławy artystka pracowała od lat 80. XX wieku.



Wystawiane w DESA Unicum dzieło składa się z 50 wydrążonych od środka figur z jutowego płótna. Wielu przypominają one wieka sarkofagów lub korę pni drzew. Sama autorka kojarzyła je ze skórą zrzuconą przez węża. Każda z mierzących metr siedemdziesiąt centymetrów postaci jest inna, indywidualnie ukształtowana przez Abakanowicz.



Legendarny "Tłum III" prezentowany był na pierwszej indywidualnej wystawie artystki w Marlborough Gallery w Nowym Jorku w 1989 roku, a następnie na ekspozycjach w Japonii, m.in. w Nagano i Hiroszimie.



Do tej pory żadne z dzieł Abakanowicz nie osiągnęło tak wysokiej ceny zarówno w Polsce, jak i na świecie.



Poprzedni rekord cenowy pobiła instalacja "Caminando" składająca się z 20 figur, należąca uprzednio do Robina Williamsa. W 2019 roku podczas aukcji w DESA Unicum została ona sprzedana za ponad 8 mln złotych.

Na aukcji będzie można kupić też rzeźbę Beksińskiego

Podczas aukcji "Rzeźba i formy przestrzenne" pod młotek trafi łącznie pięć prac Magdy Abakanowicz. W tym pochodząca z przełomu 1989 i 1990 roku pojedyncza figura, zaliczana do cyklu "Tłum" oraz "Ucello" z 2008 roku. Ta ostatnia może zostać uzyskać cenę 1,2 mln złotych.



Z kolei nawet na 800 tys. złotych wyceniane są dwie rzeźby z 1987 roku: "Kain" Mirosława Bałki oraz "Tors" Igora Mitoraja. Prace Mitoraja cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów. W 2020 roku DESA Unicum sprzedała kultową "Ikarię" Mitoraja za 2,7 mln złotych. To najwyższa cena, jaką do tej pory uzyskano za rzeźbę tego artysty.



Atrakcją aukcji - jak zapewniają eksperci z DESA Unicum - jest rzeźba "Głowa", którą Zdzisław Beksiński wykonał w latach 1957-1962. Praca wyceniana jest na 300-500 tys. złotych. Poszukiwane przez kolekcjonerów sztuki prace mistrza surrealizmu szybko zyskują na wartości. Obraz "Postać" namalowana przez Beksińskiego 1978 roku sprzedana została tej jesieni w DESA za ponad 1,9 mln zł, przekraczając szacunkową cenę o ponad milion złotych. W ciągu ostatniej dekady wartość obrazu wzrosła prawie 27-krotnie.



"Bokser" ("Creugante") - odlew jednej z najsłynniejszych rzeźb Antonio Canovy może zostać kupiony za 70-100 tys. zł. W 2020 roku "Tancerka z palcem na brodzie" Antonia Canovy osiągnęła cenę na poziomie 5,8 mln złotych.



Wśród licytowanych prac zajdą się również: "Marks ze szpilkami" Krzysztofa Bednarskiego (60-80 tys. zł); "Otwarta II" Tadeusz Łodziana (70-90 tys. zł) oraz "Wiatr" ("Le Vent"), wczesna praca Wacława Szymanowskiego z okresu paryskiego (40-60 tys. zł).



Bardzo interesującą pozycją aukcji jest także akt "Zaplatającej warkocz" Stanisława Jackowskiego (estymacja 90-120 tys. zł). Ikoniczna rzeźba "Tancerki" tego artysty w 2018 roku sprzedana została za 180 tys. zł.



Łącznie kolekcjonerom z całego świata zaaferowanych zostanie 51 obiektów.



Rzeźby i prace przestrzenne należą obecnie do najbardziej poszukiwanych obiektów kolekcjonerskich. To jeden z najsilniej i najszybciej rozwijających się segmentów na polskim rynku sztuki - podkreśliła Agata Szkup, prezes DESA Unicum.